Petroleras: presentan una nueva medida cautelar, ahora contra el pozo Argerich 1

Abogados ambientalistas, junto a organizaciones como Greenpeace, buscan frenar las tareas del pozo exploratorio proyectadas en el bloque marino CAN 100, frente a Mar del Plata.

(Foto: archivo / Qué digital)

Organizaciones ambientalistas que en conjunto ya habían judicializado un proyecto de exploración sísmica para la búsqueda de hidrocarburos bajo el lecho marino, anunciaron la presentación de una nueva medida cautelar en la Justicia Federal para frenar la actividad de perforación exploratoria del pozo Argerich 1, situado en el bloque marino CAN 100, frente a la costa de Mar del Plata y uno sobre los que más énfasis hace el gobierno. Las tareas, según trascendió, tienen previsto desarrollarse entre diciembre y junio a 300 kilómetros de la ciudad.

En el marco de un nuevo “Atlanticazo”, tal como denominan las organizaciones a las manifestaciones públicas que realizan en contra de la expansión petrolera offshore a la costa bonaerense, la Asociación de Abogados Ambientalistas anunció que volvió a presentar una medida cautelar contra proyectos offshore junto a otras organizaciones.

En este caso, luego de haber judicializado el proyecto de exploración sísmica en los bloques CAN 100, CAN 108 y CAN 114 -el cual contó con la habilitación de la Justicia federal marplatense pero tiene pendiente una resolución de la Corte Suprema– esta vez buscan frenar el proyecto Argerich 1 que, a diferencia del primero, consta de una perforación del lecho marino con fines exploratorios por parte de la noruega Equinor, luego de haberse realizado registros sísmicos en 3D por YPF en 2006 y 2007, y otros entre 2017 y 2018 por parte de la empresa Spectrum.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín y donde se tramita el anterior amparo, y está firmada también por Greenpeace Argentina, Ecos de Mar, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar, Asociación de Surf Necochea-Quequén y la Asociación de General Alvarado de Surf de Miramar.

A través de un comunicado, argumentaron que al tratarse de una perforación en aguas profundas (según la información oficial, unos 4.050 metros, lo que incluye una profundidad de agua de 1.535 metros), se desconoce la biodiversidad que habita en el fondo marino y que, en consecuencia, surge una “incertidumbre sobre los efectos” contra la fauna y flora de la zona.

“Equinor está yendo a perforar a ciegas un fondo marino que desconocemos casi completamente”, agregaron desde la Asociación de Abogados, quienes además remarcan que la empresa a cargo de las tareas “subestimó” los potenciales impactos de la actividad sobre todo al plantear que, ante un posible derrame y según modelados confeccionados a partir de parámetros meteorológicos promedio, podrían verse afectados países limítrofes como Uruguay y Brasil.

Entre sus argumentos, además, afirman que la fecha establecida para la perforación fue modificada y que, en ese proceso, “no se tuvo en cuenta a las diferentes temporadas que corresponden a los ciclos reproductivos, las migraciones de especies y los períodos de alimentación de peces, reptiles y mamíferos marinos que transitan la zona, entre ellos el Monumento Natural de la Nación, la ballena Francia Austral”, sostienen.

Además, si bien se realizó una audiencia pública, aseguran que no se garantizó el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, por lo cual no se garantizaron mecanismos de participación como sí tuvo que hacerlo el gobierno nacional con otras iniciativas similares posteriores ante la judicialización del proyecto sísmico.

A través de sus redes sociales, además, remarcaron sus cuestionamientos al “progreso económico” que arguyen las empresas petroleras y el gobierno nacional: “El pozo en cuestión es liderado por Equinor, en conjunto con YPF (35%) y Shell (30%). Se deposita así en los hidrocarburos offshore una ficticia esperanza para la economía nacional. Esto reproduce la tendencia de fuga de divisas que signó los últimos 10 años de Vaca Muerta”.

Por último, en el comunicado plantearon: “La presión ejercida sobre la Justicia en ocasiones previas resulta notoria. Los intereses corporativos han sido una constante en el ámbito judicial, generando un precedente preocupante y dejando en entredicho su imparcialidad en decisiones cruciales para el ambiente y la sociedad. Desde las organizaciones firmantes, se insta a la justicia a que esté a la altura de la crisis social y ecológica que atraviesa él país y dé una respuesta pronta y certera sobre este esta cautelar contra la exploración offshore“.

Cabe mencionar que es la tercera contienda judicial que se abre en torno a los proyectos offshore frente a la costa marplatense: en la Justicia Federal con asiento en Capital Federal la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARM) había realizado la segunda de las presentaciones, en ese caso contra decenas de proyectos offshore (bajo la acusación de estar basados en estudios de impacto ambiental “incompletos” por no contemplar impactos acumulativos y, por lo tanto, “ilegales”) que fue rechazada en primera instancia, ante lo cual anticiparon que realizarán una apelación.