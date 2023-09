Petroleras: cuatro días de actividades contra la exploración y en “defensa del mar”

Organizaciones ambientales anunciaron una serie de intervenciones ante la llegada de un buque para comenzar con la exploración sísmica.

(Foto: archivo / Qué digital)

Ante la inminente llegada de un buque sísmico, organizaciones ambientales encabezarán desde este domingo y hasta el miércoles una serie de actividades en “defensa del mar” y contra la exploración petrolera que comenzaría este mes. El cronograma completo de protestas que cerrará con una nueva edición del “Atlanticazo”.

Días atrás, quienes se oponen a la exploración y potencial explotación petrolera offshore en Mar del Plata y la cuenca bonaerense se reunieron en una “asamblea urgente” para definir acciones ante el comienzo de tareas exploratorias por parte del gobierno nacional en alianza con las empresas petroleras extranjeras.

Según advirtieron desde la Asamblea por un mar libre de petroleras, el buque sísmico “BGP Prospector” se encontraba rumbo a América del Sur y tras una primera escala en la ciudad de Montevideo, llegaría a Mar del Plata para comenzar con la exploración sísmica.

De acuerdo a lo proyectado por el gobierno nacional y empresas extranjeras como Equinor o Shell, ese será el buque utilizado para llevar adelante tareas exploratorias aprobadas en distintos bloques marinos de la Cuenca Argentina Norte: la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, que fue objeto de disputa judicial, y el “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina”, a los que se suma otro todavía no aprobado en las áreas CAN 107 y CAN 109.

De acuerdo a lo proyectado, los trabajos a cargo del buque “BGP Prospector“ se centrarán en el remolque de tres fuentes de energía y diez cables sísmicos o streamers por detrás, con una longitud de 9.000 metros en los que se encuentran los receptores de ondas o hidrófonos. Para realizar el registro de la presencia de hidrocarburos, las fuentes de energía utilizan aire comprimido para emitir ondas de sonido que son reflejadas en las capas del subsuelo y vuelven a la superficie con información geológica.

Se trata de un tipo de exploración distinta a la proyectada en el proyecto del pozo “Argerich-1”, donde se prevé realizar una exploración a través de una perforación del lecho marino que comenzaría en diciembre como paso previo a la explotación.

“La industria petrolera, como se demuestra en numerosos territorios ya impactados, no trae progreso ni desarrollo económico. Solo derrama contaminación e injusticia ambiental y social”, plantearon las organizaciones en el marco de las actividades que encabezarán desde este domingo en “defensa del mar” hasta culminar, como cada cuatro de cada mes, con un nuevo “Atlanticazo”.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Intervención en el Puerto (Avenida de los Pescadores y Campagnello). Domingo 1 de octubre a las 14.

(Avenida de los Pescadores y Campagnello). Domingo 1 de octubre a las 14. Concentración en el Juzgado Federal N°2 (Avenida Independencia y Moreno). Lunes 2 de octubre a las 10.

(Avenida Independencia y Moreno). Lunes 2 de octubre a las 10. “Fonoceno” : acción sonora con movilización en la Plaza del Agua. Martes 3 de octubre a las 11.

: acción sonora con movilización en la Plaza del Agua. Martes 3 de octubre a las 11. Difusión “rompiendo el cerco mediático” convocada por la Asamblea por un mar libre de petroleras (Luro e Hipólito Yrigoyen). Martes 3 a las 13.

convocada por la Asamblea por un mar libre de petroleras (Luro e Hipólito Yrigoyen). Martes 3 a las 13. Movilización “Atlanticazo” (punto de encuentro en la rambla de la ciudad a las 17). Miércoles 4 de octubre.

(punto de encuentro en la rambla de la ciudad a las 17). Miércoles 4 de octubre. “Al Niyat”: música en defensa del mar (Luro e Hipólito Yrigoyen) y cierre de la movilización. Miércoles 4 de octubre a las 19.

Más allá de la oposición judicial que en un primer momento se centró sin lograr un freno definitivo -a través de cuatro recursos de amparo distintos- en el proyecto de exploración sísmica sobre los bloques CAN 100, 108 y 114, recientemente se inició una nueva disputa por parte de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que apuntaba a decenas de proyectos exploratorios aprobados por el Ministerio de Ambiente de la Nación -entre ellos los ubicados frente a Mar del Plata- aunque recientemente fue rechazada la suspensión de los mismos que buscaba mediante una medida cautelar en la Justicia con asiento en Capital Federal.