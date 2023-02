(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de que sectores ambientalistas presentaran su último recurso judicial ante la Corte Suprema con el objetivo de frenar la habilitación de la exploración sísmica, desde la Asamblea por un mar libre de petroleras llevarán adelante este sábado, y como cada 4 de cada mes, una nueva edición del “Atlanticazo” bajo el lema “Para el mar, carnaval” en Mar del Plata y localidades costeras con el objetivo de seguir visibilizando su posición en contra de la expansión petrolera a la costa bonaerense.

Desde hace más de un año que organizaciones ambientalistas se movilizan en rechazo a los proyectos que buscan la instalación de petroleras en la costa bonaerense y en los últimos días -tal como habían anticipado– confirmaron la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema: se trata del último paso judicial que queda en su objetivo por frenar la habilitación de la exploración sísmica y posterior explotación ante lo que aseguran podría generar un potencial daño ambiental, por ejemplo, en la población de ballenas francas australes.

La última semana, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata rechazó los recursos extraordinarios con los que los amparistas buscaban llegar directamente a una resolución de la Corte Suprema en torno a las tareas exploratorias en los bloques marinos ubicados a 300 kilómetros de Mar del Plata. En ese sentido, con el levantamiento de la medida cautelar dispuesto en diciembre, quedaron habilitadas las tareas de exploración sísmica que impulsa el gobierno en sociedad con la empresa noruega Equinor.

Ahora, como último paso judicial, presentaron un recurso de queja ante el máximo tribunal para que habite la vía extraordinaria en el trámite de los amparos, que revise la decisión de la Cámara y dicte una nueva medida cautelar para suspender la actividad exploratoria “hasta tanto no se tenga certeza del real impacto ambiental”.

El mismo camino tomó en las últimas horas la organización Greenpeace, otras de las impulsoras de amparos junto a otras agrupaciones. “Hemos presentado la queja a la Corte Suprema cumpliendo con nuestro deber de proteger el ambiente como organizaciones de la sociedad civil y solicitamos se suspenda la habilitación otorgada, con carácter preventivo por el impacto que esta actividad tendría en el ambiente”, señalaron.

Más allá de la presentación de los recursos de queja, la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de diciembre que habilitó la actividad sigue vigente por lo que las tareas exploratorias quedaron en condiciones de iniciarse.

El trámite judicial y el rechazo de asambleístas se centra en las tareas de exploración contenidas en el proyecto aprobado por el gobierno nacional “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, el único de los tres que fue judicializado y frenado en el marco del intento de expansión petrolera offshore a la costa bonaerense.