A un año del primer “Atlanticazo”, anuncian otra movilización en Mar del Plata

Será desde la costa hacia el centro en donde realizarán un festival con bandas de música, emprendimientos y propuestas artísticas.

(Foto: archivo / Qué digital)

A un año de la primera manifestación que cada 4 de cada mes se repite como parte del denominado “Atlanticazo” convocado por la Asamblea por un mar libre de petroleras y organizaciones socioambientales en rechazo a los proyectos que impulsan la instalación de petroleras en la costa bonaerense, este miércoles se realizará en Mar del Plata una nueva marcha que culminará con un festival en el centro tras la reciente aprobación del gobierno nacional del proyecto exploratorio en el “Pozo Argerich”, a poco de finalizar las audiencias públicas de otra iniciativa y tras el aval judicial dado para el primero de los proyectos que estuvo frenado en el último año.

Con una concentración en la rambla a las 17, la Asamblea anunció una movilización para este miércoles hacia el monumento a San Martín. A partir de las 19, encabezarán en Luro y Mitre un festival para celebrar el primer aniversario del “Atlanticazo”: contará con bandas de música, artistas invitados, emprendimientos y una serie de actividades artísticas.

El cronograma de actividades que celebrará este 4 de enero un año desde la primera movilización comenzará a las 16 con un “abrazo al mar” en la Playa Bristol. Según detallaron desde la Asamblea, estarán invitados practicantes de surf, kitesurf, paddlesurf, windsurf, buceo, snorkel, natación, flyboard, piragüismo, canotaje o kayak y “amantes de actividades acuáticas” así como cualquier persona que “ame el mar” a la propuesta.

Continuará con una concentración a las 17 en la rambla como punto de encuentro para comenzar a las 18 la marcha que culminará en el Monumento a San Martín, en Luro y Mitre, en donde se realizará a partir de las 19 un festival artístico y cultural en el marco del primer aniversario del “Atlanticazo”.

Estarán invitadas las bandas músicales La Willington, La cultura está en el barrio, Papaya, Enjambre, Bruno semilla, Tino y los grabetas, Victoria y Joaquín del mundo, La fuerza crew y Flor de monos. Las actividades artísticas, según detallaron, incluirán stencil, serigrafía y taller de mosaiquismo, además habrá una feria de emprendimientos, artistas invitados e invitadas y distintas actividades a lo largo de toda la jornada.

En lo que respeta a los tres proyectos de exploración, en los últimos días finalizó la audiencia pública por uno de ellos que impulsa YPF para la eventual extracción de hidrocarburos sobre el área Cuenca Argentina Norte (CAN) 102 ubicada a unos 310 kilómetros de la costa de Mar del Plata y que ahora deberá presentar sus informes finales y evaluación de impacto ambiental para la aprobación del gobierno.

Previo a ello, el gobierno nacional aprobó la evaluación de impacto ambiental para otro de los proyectos que impulsa, en este caso, la exploración petrolera centrado en el “Pozo Argerich 1” a través de un buque de perforación -y no mediante bombardeos sísmicos- también a 300 kilómetros de la costa de la ciudad.

Mientras tanto, semanas atrás quedó también habilitado por parte de la Justicia el primero proyecto aprobado y que estuvo a lo largo de todo el año frenado a partir de la intervención judicial y una cautelar dictada en enero de 2022, la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas Can 108, Can 100 y Can 114)”.

Luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dejara sin efecto aquella medida y habilitara el desarrollo de la prospección sísmica, los sectores ambientalistas impulsores de los amparos presentaron recursos extraordinarios ante la Cámara con los que ahora intentan llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de que se deje sin efecto la habilitación.