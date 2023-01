Petroleras: ambientalistas formalizaron su último recurso ante la Corte Suprema

Ambientalistas confirmaron que presentaron un recurso de queja ante el máximo tribunal para que habilite una vía extraordinaria, revise la habilitación y dicte una medida cautelar.

(Foto: archivo / Qué digital)

.https://quedigital.com.ar/sociedad/gremios-portuarios-celebraron-el-fallo-a-favor-de-la-exploracion-petrolera/

Tal como habían anticipado días atrás, ambientalistas confirmaron en las últimas horas que finalmente formalizaron la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema, el último paso judicial que resta en su objetivo por frenar la habilitación de la exploración sísmica ante el potencial daño ambiental que, afirman, no está del todo claro. Buscan el dictado de una nueva medida cautelar.

El miércoles pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata rechazó los recursos extraordinarios con los que las organizaciones ambientalistas que impulsaron amparos buscaban llegar a la Corte Suprema. En consecuencia, solo les quedó a quienes rechazan las actividades exploratorias -y la posterior explotación- presentar un recurso de queja ante el máximo tribunal.

Es que con su resolución del miércoles, la Cámara no solo frenó el paso del recurso al máximo tribunal -al menos por esa vía- sino que también ratificó con el levantamiento de la medida cautelar la habilitación que ya había dado a las tareas de exploración sísmica que impulsa el gobierno en sociedad con la empresa noruega Equinor.

En ese marco, sectores ambientalistas impulsores de los amparos que mantuvieron frenada la prospección sísmica en 2022 confirmaron que interpusieron el recurso que les quedaba como última opción ante la Corte.

Específicamente, el recurso de queja ante la Corte es la vía legal para que el máximo tribunal revise el rechazo de un recurso extraordinario, y su presentación en sí no implica la suspensión de la ejecución, por lo que en este caso la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata seguirá vigente y además, teniendo en cuenta los plazos de la Corte, eso representa que pueda empezar a desarrollarse la prospección sísmica antes de que -en caso de aceptar el recurso- el tribunal tome una definición al respecto.

En ese recurso, explicaron, ambientalistas pedirán a la Corte que habilite la vía extraordinaria en el trámite de los amparos, que revise la decisión de la Cámara y que dicte una nueva medida cautelar que establezca la “suspensión de la actividad hasta tanto se tenga certeza del real impacto ambiental”. “Ahora será la Corte quien tendrá la última palabra. La lucha continúa”, manifestaron.

El camino para la exploración sísmica empezó a allanarse con la resolución tomada el 5 de diciembre pasado por la Cámara que decidió dejar sin efecto la medida cautelar que estaba en vigencia desde enero de 2022 y habilitar así la actividad de exploración sísmica contenida en el proyecto aprobado por el gobierno nacional “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, el único de los tres en marcha que fue judicializado y frenado, y que por sus características debería realizarse entre los meses de octubre y marzo.

Es que más allá de ese proyecto exploratorio judicializado, los otros dos por los que apuesta el gobierno nacional, el del pozo exploratorio Argerich-1 y la exploración sísmica en el CAN 102, continúan con sus respectivos pasos administrativos: el primero ya cuenta con su aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y el segundo está a la espera de que eso se oficialice tras la realización a fines del año pasado de la audiencia pública.