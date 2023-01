Gremios portuarios celebraron el fallo que ratificó el aval a la exploración petrolera

Para las organizaciones sindicales la posibilidad de extraer petróleo del lecho marino “transformará la realidad económica”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Luego del fallo que ratificó la exploración petrolera frente a las costas de Mar del Plata, gremios marítimos celebraron la decisión judicial al afirmar que la explotación de hidrocarburos offshore será una actividad que “transformará la realidad económica de la región”.

Las cúpulas de la Asociación de Capitanes de Pesca, de Empleados de Comercio, el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) y del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) -que juntos conforman la Federación de Trabajadores del Mar Argentino, la Industria y la Explotación Offshore- se expresaron nuevamente a favor de la expansión petrolera hacia la costa bonaerense.

En este caso lo hicieron en referencia al fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata con el que esta semana rechazó los recursos extraordinarios interpuestos por agrupaciones ambientalistas que buscaban llegar a la Corte Suprema: con esa resolución, se ratificó la habilitación de la exploración sísmica, las tareas a desarrollarse a 300 kilómetros de la costa marplatense que permanecían judicializadas y frenadas.

A través de un comunicado, desde la federación expresaron que las presentaciones judiciales interpuestas por las organizaciones “han trabado hasta la actualidad el normal avance de una actividad” que, según afirmaron, “transformará la realidad económica de la región”.

Es que, mientras un sector de la sociedad mantiene sus expresiones de rechazo a la actividad centradas en un potencial riesgo y la intervención de empresas extranjeras, las organizaciones sindicales vinculadas al puerto confían en que la actividad petrolera que se proyecta en Mar del Plata generará un beneficios económicos para la zona.

“Vemos un enorme potencial de la actividad de acuerdo a la información que hemos reunido a lo largo de todo este tiempo, comprometiéndonos a acompañar su desarrollo aportando capacitación y formación de los trabajadores en forma conjunta con el Estado y las empresas privadas del sector”, manifestaron en el comunicado firmado por los sindicalistas Jorge Frías (Capitanes), Carlos Bianchi (Comercio), Carlos Mezzamico (SUPA) y Pablo Trueba (Simape).

Cabe recordar que esta decisión judicial en torno a la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)” dejó a las organizaciones ambientalistas la única y última opción de presentar un recurso de queja ante la Corte que este semana confirmaron que utilizarán.

Con ese recurso –explicaron– solicitarán que se suspendan los efectos de la sentencia que autoriza las exploraciones sísmicas en los bloques marinos judicializados, que se le dé intervención a la Procuración General de la Nación, que se abra la instancia de Amicus Curiae -amigos del tribunal- y se designe una audiencia ante la misma Corte Suprema para que las partes puedan expresarse oralmente.

En paralelo, hay otros dos proyectos petroleros que involucran la potencial extracción offshore en la costa bonaerense, es decir, a unos 300 km de distancia de Mar del Plata: el del pozo exploratorio Argerich-1 y la exploración sísmica en el CAN 102.

Ambos continúan con sus respectivos pasos administrativos: el primero ya cuenta con su aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y el segundo está a la espera de que eso se oficialice tras la realización a fines del año pasado de la audiencia pública.