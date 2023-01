Petroleras: ambientalistas anticiparon que presentarán un recurso ante la Corte

Tras el revés de la Cámara de Apelaciones, apuntan al último recurso en busca de frenar la exploración sísmica en la costa bonaerense.

(Foto: archivo / Qué digital)

Organizaciones ambientalistas que impulsaron uno de los amparos que dieron lugar al freno de la exploración sísmica para la explotación petrolera en la costa bonaerense anticiparon que presentarán el recurso de queja ante la Corte Suprema, el último recurso judicial que les queda tras el revés dado este miércoles por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Este miércoles se conoció que la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad -tras dejar sin efecto la cautelar en diciembre- desestimó los recursos extraordinarios presentados por ambientalistas, con los cuales buscaban la intervención del máximo tribunal de Justicia en torno a la habilitación de la exploración sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en el lecho marino bonaerense.

Con dicha resolución -adoptada en plena feria judicial- no solo quedó habilitada la tarea exploratoria en los bloques marinos CAN 100, 108 y 114 para cuando la empresa Equinor y el gobierno nacional pretendan llevarla a cabo (por sus características se suele realizar entre octubre y marzo), sino que también dejó a los ambientalistas una última opción: un recurso de queja ante el máximo tribunal.

Así, los iniciadores del amparo conocidos como “Organización ambientalistas autoconvocados” anticiparon que con ese recurso solicitarán que se suspendan los efectos de la sentencia que autoriza las exploraciones sísmicas en los bloques marinos judicializados, que se le dé intervención a la Procuración General de la Nación, que se abra la instancia de Amicus Curiae y se designe una audiencia ante la misma Corte Suprema para que las partes puedan expresarse oralmente.

Desde el sector lamentaron que la resolución judicial producirá “altísimas implicancias negativas” en la población de ballenas francas australes -uno de los objetos del amparo- y consideraron que el impacto sonoro al que podrían exponerse algunos ejemplares podría provocar “riesgo de daño grave e irreparable”.

Además, cuestionaron a los jueces Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel, quienes estuvieron a cargo de la resolución, por considerar el argumento utilizado para desestimar su recurso extraordinario como “un escueto argumento ritualista y falaz que desconoce la doctrina jurídica ambiental“. Asimismo, cuestionaron que se les haya impuesto el pago de las costas del proceso judicial: “Es una muestra más de la grave crisis que atraviesa a gran parte del Poder Judicial Federal”, plantearon.

De todos modos, sin demasiadas esperanzas en lo que pueda expresar la Corte, anticiparon que seguirán expresando su oposición al proyecto e hicieron un llamado a la movilización social como las que realizan cada 4 de cada mes: “En ese contexto procesal que en lo inmediato se avecina es fundamental la continuación y profundización de la movilización social en una causa que involucra en lo inmediato -en cuanto a los impactos directos de las exploraciones sísmicas- a la naturaleza “.

Cabe recordar que además de la ahora aprobada definitivamente “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, hay otros dos proyectos petroleros que involucran la potencial extracción offshore en la costa bonaerense, es decir, a unos 300 km de distancia de Mar del Plata: el del pozo exploratorio Argerich-1 y la exploración sísmica en el CAN 102.

Ambos continúan con sus respectivos pasos administrativos: el primero ya cuenta con su aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y el segundo está a la espera de que eso se oficialice tras la realización a fines del año pasado de la audiencia pública.