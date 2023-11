Petroleras: la Corte Suprema desestimó el recurso de ambientalistas

El máximo tribunal desestimó tratar el “recurso de queja” presentado por sectores que se oponen a las actividades offshore frente a la costa de Mar del Plata.

(Foto: archivo / Qué digital)

A nueve meses de realizada la presentación, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa judicial abierta por la exploración sísmica y desestimó tratar el “recurso de queja” presentado por sectores que se oponen a las actividades de petroleras frente a la costa de Mar del Plata, en el marco de la tramitación de los amparos contra las tareas que ya se están realizando 300 kilómetros mar adentro, en territorios de la Cuenca Argentina Norte (CAN).

El largo camino judicial en busca de frenar la exploración sísmica, puntualmente del proyecto “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)” -uno de los cuatro vinculados a la costa bonaerense- tuvo un nuevo capítulo con el fallo firmado este jueves por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Carlos Maqueda.

Se trata del camino que había comenzado entre enero y febrero de 2022 y que incluso tuvo en primera instancia un visto bueno de la Justicia Federal marplatense a una medida cautelar al punto tal que fueron frenadas las actividades de Equinor temporalmente.

Después de que en diciembre la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revirtiera esa primera decisión y habilitara finalmente la exploración de las petroleras también rechazó en enero los recursos extraordinarios con los que las organizaciones ambientalistas buscaban llegar a la Corte Suprema por lo que a los amparistas no les quedó otra opción que presentar un recurso de queja ante el máximo tribunal. Sin embargo, ahora la Corte desestimó su tratamiento.

¿Qué dice el escrito de la Corte sobre las petroleras? Que “los recursos extraordinarios, cuya denegación originó estas quejas, no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”. Es decir, no emitió opinión sobre lo planteado y, en cambio, rechazó su tratamiento por cuestiones técnicas al considerar que aún no les corresponde por tratarse de un amparo cuyo objeto de fondo todavía está en trámite en la Justicia Federal marplatense, más allá de la vigencia o no de una medida cautelar.

Cabe remarcar que son dos los proyectos exploratorios sísmicos (bombardeo sonoro del lecho marino para la detección de potenciales fuentes de hidrocarburos) aprobados frente a la costa marplatense: la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)” y el “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina”. En cuanto a tareas sísmicas también hay un tercer proyecto, todavía en trámite y que abarca los CAN 107 y CAN 109.

Se trata de un tipo de exploración distinta a la proyectada en el proyecto del pozo “Argerich-1”, también ubicada en el bloque marino CAN 100, que comenzaría en diciembre y que consta de una perforación del lecho con fines exploratorios más precisos, también por parte de la noruega Equinor.

Más allá de los reveses judiciales, las organizaciones siguen manifestándose cada 4 de cada mes al considerar que el proyecto extractivista “no tiene licencia social”.

En cuanto a presentaciones judiciales contra la expansión de la exploración y explotación petrolera offshore hacia la costa bonaerense -considerando que ya se realiza en aguas patagónicas- además de la que fue objeto de resolución de la Corte Suprema hay otras dos en marcha: una presentada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARM) en Capital Federal contra decenas de proyectos (bajo la acusación de estar basados en estudios de impacto ambiental “incompletos” por no contemplar impactos acumulativos y, por lo tanto, “ilegales”) que fue rechazada en primera instancia, ante lo cual anticiparon que realizarán una apelación.

Y la otra corresponde a una presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y otras organizaciones radicada a principios de octubre en la Justicia de Mar del Plata específicamente contra las tareas a desarrollar en el denominado pozo exploratorio Argerich 1.