Llegó al Puerto de Mar del Plata un barco de apoyo en la exploración petrolera

Fue recibido por funcionarios, empresarios y sindicalistas. Arribará con regularidad para la provisión de comida y mantenimiento.

(Foto: @mguglielmottiok)

Un barco que funciona de apoyo en las tareas de exploración petrolera que ya se pusieron en marcha en la Cuenca Argentina Norte (CAN), es decir, en bloques marinos ubicados frente a la costa local, arribó al Puerto de Mar del Plata y fue recibido por autoridades políticas y sindicales. Señalaron que ingresará con regularidad para el aprovisionamiento de comida y tareas de mantenimiento.

Se trata del barco Geo Service I, integrado por 16 trabajadores, que de acuerdo a lo informado desde el Consorcio Portuario local arribó en los últimos días al Puerto de la ciudad, al que usará de referencia para la provisión de comida y el mantenimiento mientras se llevan a cabo las tareas de exploración sísmica a través del buque principal BGP Prospector.

El propio presidente del Consorcio Portuario de Mar del Plata, Gabriel Felizia, junto a integrantes del Clúster de Energía y referentes gremiales de la CGT encabezaron una bienvenida a la embarcación que, de acuerdo a lo explicado, “cumple tareas de apoyo a la actividad de exploración petrolera en la Cuenca Argentina Norte”.

Asimismo, desde el organismo bonaerense detallaron que ingresará con regularidad a Puerto local que será su referencia para aprovisionamiento de alimentos y mantenimiento del buque.

“Nuestra ciudad comienza a ver beneficiada su actividad económica a partir de este intercambio, esto se irá acrecentando en las siguientes etapas”, publicó al respecto en sus redes sociales el concejal de Unión por la Patria y también dirigente de la CGT, Miguel Guglielmotti.

@felizia_gabriel , presidente de@puertomdpok, junto a directores, representantes de la @CgtDel, gremios portuarios y del@ClusterMdq dieron la bienvenida al capitán del buque #GeoServiceI y a su gerente de Logística, a cargo de las operaciones. pic.twitter.com/ePjYZsFOI5 — Puerto Mar del Plata (@puertomdpok) October 30, 2023

A principios de octubre, con la llegada del buque encargado de la operatoria, el BGP Prospector, quedó confirmado que comenzarían tareas exploratorias a unos 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata con el objetivo de corroborar la presencia de hidrocarburos debajo del lecho a través de registros geológicos obtenidos mediante de un “bombardeo” sonoro.

En ese sentido, son dos los proyectos exploratorios sísmicos aprobados frente a la costa marplatense: la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, que fue objeto de una primera disputa judicial, y también el “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina”. En cuanto a tareas sísmicas también hay un tercer proyecto, todavía no aprobado y que abarca los CAN 107 y CAN 109.

De acuerdo a la documentación oficial presentada por Equinor, los trabajos a cargo del buque BGP Prospector se centrarán en el remolque de tres fuentes de energía y diez cables sísmicos o streamers por detrás, con una longitud de 9.000 metros en los que se encuentran los receptores de ondas o hidrófonos. Para realizar el registro de la presencia de hidrocarburos, las fuentes de energía utilizan aire comprimido para emitir ondas de sonido que son reflejadas en las capas del subsuelo y vuelven a la superficie con información geológica.

Se trata de un tipo de exploración distinta a la proyectada en el proyecto del pozo “Argerich-1”, también ubicada en el bloque marino CAN 100, que comenzaría en diciembre y que consta de una perforación del lecho con fines exploratorios más precisos, también por parte de la noruega Equinor.