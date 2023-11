Petroleras: el buque a cargo de la exploración sísmica, en Mar del Plata

El “BGP Prospector” contratado por la empresa noruega Equinor llegó esta semana a la costa marplatense para realizar una parada técnica, sin ingresar a puerto.

(Foto: archivo / Jan Daniels-Marine Traffic)

Mientras se desarrollan desde principios de octubre las tareas de exploración sísmica para detectar la presencia de petróleo bajo el lecho marino a 300 kilómetros de Mar del Plata, el buque BGP Prospector contratado por las petroleras se acercó a la costa para realizar una parada técnica, aunque no ingresará a Puerto.

Mientras persiste la oposición de algunos sectores a la expansión petrolera hacia la costa bonaerense por su implicancia en términos ambientales pero también cuestionando el destino de las ganancias de esa actividad en la que YPF comparte participación con empresas extranjeras, las tareas exploratorias continúan en los bloques marinos de la Cuenca Argentina Norte, ubicados a la altura de la costa marplatense.

Y si bien se especulaba con que el buque especializado a cargo de las tareas petroleras no llegue a Mar del Plata y sí lo haga, en cambio, el barco utilizado para el abastecimiento a ese navío, finalmente esta semana se pudo observar al BGP Prospector en la costa marplatense.

Según pudo saber Qué digital, el buque no ingresará al Puerto de Mar del Plata y permanecerá en rada realizando tareas de calibración del equipo que lleva a bordo, equipado con tres fuentes de energía y diez cables sísmicos con receptores de ondas: material con el cual, luego de un “bombardeo sonoro” del lecho marino, registran la composición geológica del subsuelo.

Se trata de una actividad que estuvo frenada por presentaciones judiciales realizadas por distintos sectores que apuntaban, entre otros puntos, al potencial impacto ambiental ante la fauna marina de ese “bombardeo sonoro”.

Así, considerando el aval judicial, la prospección sísmica comenzó y son dos los proyectos exploratorios de ese tipo aprobados frente a la costa marplatense: la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, que fue objeto de una primera disputa judicial, y también el “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina”. En cuanto a tareas sísmicas también hay un tercer proyecto, todavía no aprobado y que abarca los CAN 107 y CAN 109.

En cuanto a presentaciones judiciales contra la expansión de la exploración y explotación petrolera offshore hacia la costa bonaerense, hay otras dos en marcha: una presentada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARM) en Capital Federal contra decenas de proyectos (bajo la acusación de estar basados en estudios de impacto ambiental “incompletos” por no contemplar impactos acumulativos y, por lo tanto, “ilegales”) que fue rechazada en primera instancia, ante lo cual anticiparon que realizarán una apelación.

Y la otra corresponde a una presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y otras organizaciones radicada a principios de octubre en la Justicia de Mar del Plata específicamente contra las tareas a desarrollar en el denominado pozo exploratorio Argerich 1.

Mientras tanto, distintos actores empresariales, sindicales y políticos de Mar del Plata especulan con las posibles ganancias que pueda derivar la actividad petrolera offshore y se preparan para un potencial inicio de las acciones de extracción de hidrocarburos: entre ellos se encuentra la necesaria intervención del Puerto de Mar del Plata, que ya reservó un predio para la empresa Equinor.