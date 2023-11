Exploración petrolera: otorgan un predio del Puerto para actividades logísticas

Lo anunció el Consorcio Portuario ante un pedido realizado por la empresa Equinor y una contratista.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Con parte de las tareas exploratorias ya en marcha, el Consorcio Portuario de Mar del Plata aprobó otorgar a empresas del sector petrolero un permiso de uso de un predio de casi 7 mil metros cuadrados con playón y depósito para tareas de logística a realizar en el sector de los silos.

Según explicaron desde el organismo provincial, el otorgameinto de un permiso de uso alcanza a un predio de casi 7.000 m2 de playón y 450 m2 de un depósito techado ubicado en el predio de los Silos para que allí se realicen actividades logísticas del proyecto de exploración del pozo “Argerich 1”, uno de los aprobados por el gobierno nacional.

La medida fue dictada a partir de un pedido realizado por la firma local Hipoute S.A. – TC2, la cual presentó la documentación respaldatoria para realizar la logística a pedido de la empresa Equinor (su sucursal Argentina) y su contratista Kuehne + Nagel en el marco del desarrollo del proyecto de exploración petrolera del pozo “Argerich 1”.

“Esta superficie operativa de ubicación estratégica, a metros de la dársena de ultramar, resulta relevante para el correcto desarrollo de la actividad vinculada a la búsqueda de hidrocarburos. Este permiso de uso para esos fines será por el plazo que demande la tarea de este pozo en particular”, explicaron desde el Consorcio.

“El Puerto de Mar del Plata resultó el nodo elegido por la firma Equinor para la logística de sus actividades de exploración de hidrocarburos en esta región. Una decisión que impacta de manera directa y positiva para la ciudad de Mar del Plata, donde los buques y personal afectados a aquellas tareas harán escala frecuente”, consideraron desde el organismo conducido por Gabriel Felizzia.

A principios de octubre, con la llegada del buque encargado de la operatoria, el BGP Prospector, quedó confirmado el comienzo de tareas exploratorias sismicas a unos 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata con el objetivo de corroborar la presencia de hidrocarburos debajo del lecho a través de registros geológicos obtenidos mediante de un “bombardeo” sonoro.

En ese sentido, son dos los proyectos exploratorios sísmicos aprobados frente a la costa marplatense: la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, que fue objeto de una primera disputa judicial, y también el “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina”. En cuanto a tareas sísmicas también hay un tercer proyecto, todavía no aprobado y que abarca los CAN 107 y CAN 109.

Se trata de un tipo de exploración distinta a la proyectada en el proyecto del pozo “Argerich-1”, también ubicado en el bloque marino CAN 100, que consta de una perforación del lecho con fines exploratorios más precisos, también por parte de la empresa noruega Equinor.