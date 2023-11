Fotomultas: dónde estarán los próximos dispositivos de detección de velocidad

A un año de la puesta en marcha del sistema en cinco puntos, son once los dispositivos de detección de velocidad que están en proceso de instalación. Los detalles.

(Foto: archivo / Qué digital)

A un año de la implementación del sistema de fotomultas en Mar del Plata, hasta el momento siguen siendo cinco los dispositivos en funcionamiento para la detección de exceso de velocidad pero, tras el aval provincial, se encuentran otros once en proceso de instalación. Las ubicaciones y cuándo comenzarían a funcionar.

Como parte de la política de videovigilancia, la Municipalidad instaló cámaras en diferentes puntos de la ciudad para detectar determinadas infracciones de tránsito y radares específicamente para medir excesos de velocidad. Con respecto a éstos últimos, hasta el momento solo hay cinco en funcionamiento en las avenidas Constitución (y Patagones), Juan B. Justo (Alvear), Mario Bravo (y Talcahuano) y Peralta Ramos (en Alem y en Falucho).

No obstante, en agosto, el Ministerio de Transporte de la Provincia autorizó a la Municipalidad a instalar otros 18 cinemómetros fijos para medir la velocidad y multar, en caso de detectarlos, a aquellos automovilistas que circulen en exceso de los niveles permitidos.

Según la información proporcionada hasta el momento en la web oficial del Municipio, de esos 18 dispositivos son once los que están en proceso de instalación en las avenidas Peralta Ramos (e Ituzaingó), Félix U. Camet (en Falkner y en Mugaburu), en Tejedor (y Zeballos), en Colón (y 1° de Mayo), en Juan B. Justo (en Paunero y 20 de Septiembre), en Champagnat (y Saavedra), en Perón (y Hernandarias), en Luro (y Grecia) y también en Alem (y O’Higginis).

Según pudo saber Qué digital, se espera que antes de la temporada de verano esos radares entren en funcionamiento luego de que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realice la verificación técnica de cada uno de ellos. Mientras tanto, comenzó el proceso de colocación de cartelería correspondiente.

Además de los cinemómetros, fueron instalados 16 destinados al control semafórico -para corroborar el cumplimiento de la luz roja del semáforo- aunque otros 20 están en proceso de instalación, sin una fecha certera para su puesta en marcha.

Los montos de las fotomultas a pagar en Mar del Plata están prestablecidos según las “Unidades Fijas (UF)” determinadas por la Provincia en base al litro de nafta de mayor octanaje del Automóvil Club Argentino de La Plata que, desde el 30 de octubre, tiene un valor de $290,10.

De esta manera, por no respetar los semáforos la multa oscila entre las 300 y las 1.000 UF, es decir, entre $87.030 y $290.100. Las multas por exceso de velocidad, por otro lado, se ubican entre 150 y 1.000 UF, lo que equivale a valores entre $43.515 y $290.100.

Por su parte, en caso de no respetar demarcaciones de las esquinas como las sendas peatonales la infracción oscila entre 50 y 100 UF, lo que representa entre $14.505 y $29.010. Este tipo de infracciones, en tanto es detectada a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) en once corredores de las calles San Juan, Rivadavia, Güemes, 12 de Octubre, Constitución, Alem, Olavarría, Alberti, Córdoba, Hipólito Yrigoyen y Edison.

ESQUINAS CON INSTALACIÓN COMPLETA

CONTROL SEMAFÓRICO

Avenida Colón y Jara

Avenida Arturo Alió y Luro

Avenida Edison y Magallanes

Avenida Fortunato de la Plaza y Juramento

Avenida Fortunato de la Plaza y Gianelli

Avenida Juan B. Justo y Diagonal Canosa

Avenida Luro y Tres Arroyos

Avenida Juan B. Justo y Talcahuano

Avenida Fortunato de la Plaza y Edison

Avenida Juan B. Justo e Independencia

Avenida Luro y Leguizamón

Avenida Presidente Perón y 12 de Octubre

Avenida Edison y Mario Bravo

Avenida Colón y H. Yrigoyen

Avenida Patricio P. Ramos y Rivadavia

Buenos Aires y Rivadavia

CONTROL DE VELOCIDAD

Avenida Constitución y Patagones

Avenida Juan B. Justo y Alvear

Avenida Mario Bravo y Talcahuano

Avenida P. Peralta Ramos y Alem

Avenida P. Peralta Ramos y Falucho

EN PROCESO DE INSTALACIÓN (INACTIVAS)

CONTROL SEMAFÓRICO

Avenida Independencia y San Martín

Avenida Colón y Corrientes

Avenida Colón e Independencia

Avenida Luro y Jara

Avenida Luro y San Juan

Avenida De los Trabajadores y 12 de Octubre

Avenida Polonia y Av. Vértiz

Avenida Félix U. Camet y José M. Estrada

Avenida Champagnat y Ayacucho

Avenida Champagnat y Gascón

Avenida Jacinto P. Ramos y Tripulantes del Fournier

Avenida Independencia y Peña

Avenida Edison y Vértiz

Avenida Colón y Lamadrid

Avenida Champagnat y Rivadavia

Ruta Provincial N° 11 y Scaglia

Avenida P. Peralta Ramos y Castelli

Avenida Independencia y Formosa

Avenida Alió y Juan B. Justo

Avenida Félix U. Camet y Florisbelo Acosta

CONTROL DE VELOCIDAD

Avenida Patricio P. Ramos e Ituzaingo

Avenida F. U. Camet y Falkner

Avenida F. U. Camet y Mugaburu

Avenida Tejedor y Zeballos

Avenida Colón y 1° de Mayo

Alem y O’Higgins

Avenida J. B. Justo y Paunero

Avenida J. B. Justo y XX Septiembre

Avenida Champagnat y Saavedra

Avenida P. Perón y Hernandarias

Avenida Luro y Grecia

AUTORIZADAS POR LA PROVINCIA (INACTIVAS)

CONTROL DE VELOCIDAD

Avenida Félix U. Camet 27

Avenida Félix U. Camet 1800

Avenida Tejedor 2994

Avenida Colón 5115

Alem 4623

Avenida Champagnat 3625

Avenida Luro 7269