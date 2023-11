Otra protesta de organizaciones por canastas navideñas y bono de fin de año

La jornada fue encabezada por la agrupación Mariano Ferreyra frente a la Municipalidad. Los reclamos apuntan al gobierno municipal, provincial y nacional.

(Foto: archivo / Qué digital)

A una semana de la última movilización de otras organizaciones sociales que incluyó un corte en la Ruta 2 y reclamos similares, la agrupación Mariano Ferreyra encabezó una nueva jornada de protesta este martes frente a la Municipalidad con reclamos al gobierno municipal, provincial y nacional por canastas navideñas y un bono de fin de año para aquellas personas beneficiarias del programa “Potenciar Trabajo”.

Según explicó el dirigente de la agrupación Pablo Barragán a Qué digital, uno de los motivos de la protesta llevada adelante este martes desde el mediodía en pleno centro de Mar del Plata se centró en que el gobierno nacional dispuso para quienes perciben el “Potenciar Trabajo” un bono de fin de año “desdoblado” con un monto “con el que no hacés nada”, según planteó.

Por eso, el reclamo dirigido a Desarrollo Social de la Nación apunta a cobrar un bono de fin de año, tal como sucede todos los fines de año para diciembre, que no sea inferior a los $100 mil para todas aquellas personas desocupadas y beneficiaras del programa.

De acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Desarrollo Social, para los meses de noviembre y diciembre está prevista la continuidad del pago de un bono implementado meses previos aunque con un monto de apenas $10 mil.

Por otro lado, el reclamo por las canastas navideñas y los pollos que también se suelen entregar a fin de año a familias vulnerabilizadas de General Pueyrredon, estuvo centrado en los gobiernos de Guillermo Montenegro y Axel Kicillof, a cargo de las entregas.

Es que si bien desde la agrupación anticiparon que las negociaciones están “encaminadas”, advirtieron que la decisión está supeditada a lo que suceda luego del balotaje del 19 de noviembre y la fuerza política que conduzca el país.

“Políticamente es una vergüenza. Los presupuestos no se hacen de un día para el otro. Se votan dos años antes. No puede ser que esto no esté previsto. Si gana uno o gana el otro, entonces no dan nada. ¿A dónde va a ir esa plata? Porque no es lo que lo están haciendo como un ahorro para beneficiar a un sector. Esa plata va a desaparecer como siempre”, planteó Barragán.

En ese sentido, y en medio de un contexto social y económico de crisis con una inflación interanual del 142,8% -más allá de la desaceleración de octubre-, desde la Mariano Ferreyra lamentaron la “falta de diálogo” y de respuesta concreta de “algunos funcionarios” mientras mostraron su preocupación de cara al balotaje: “Va a salir un gobierno que esté atento a las necesidades del pueblo o uno que quiera privatizar todo”.

La última jornada de reclamos enfocada en los mismos pedidos había sido encabezada por el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) – Votamos Luchar y Barrios Unidos en Lucha (BUEL) con una concentración en la avenida Constitución y movilización y corte en la Ruta 2.

A ello sumaron un pedido dirigido a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por dos pagos pendientes en torno a convenios ejecutados como parte del “Potenciar Trabajo” y un bono que duplique el valor del beneficio que percibirán en diciembre que será de $78 mil.