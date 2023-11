Entre anuncios y la demora del pliego de colectivos: “Este no es el servicio que queremos”

La semana comenzó con un acto realizado por el Municipio junto a las empresas del transporte público local donde, además de la presentación de 25 nuevos colectivos que se sumarán al transporte público local y anuncios de prueba de una nueva línea, reconocieron las falencias de las condiciones actuales de las líneas locales. “Este no es el servicio que queremos“, admitió el secretario de gobierno, Santiago Bonifatti, quien hizo foco en la apuesta al futuro pliego que de todos modos permanece hace un año en lento tratamiento en el Concejo Deliberante.

Hace un año el gobierno de Guillermo Montenegro presentó el segundo pliego de su gestión -tras el fracaso de uno propuesto previamente- en busca de actualizar las condiciones del servicio de colectivos en General Pueyrredon. Si bien desde entonces se trató muy pocas veces en la comisión de Movilidad Urbana (presidida por el propio oficialismo) ese fue el puntal de Montenegro y de Bonifatti al momento de responder preguntas en torno al servicio actual durante el acto.

El acto de presentación de los colectivos fue realizado en Strobel y la costa, encabezado por el propio Montenegro, quien sostuvo que con esas 25 unidades que se sumarán a las 28 líneas existentes podrán “mejorar frecuencias”, uno de los principales reclamos.

“Esto va a mejorar claramente la calidad del servicio de transporte, va a mejorar las frecuencias, que sabemos que es algo que se tiene que mejorar“, expuso el intendente, al tiempo que anunció la puesta en marcha de una prueba piloto de la nueva línea “anular” que proyecta el segundo pliego para recorrer la zona costera con las avenidas Juan B. Justo, Alió y Constitución con un boleto combinado.

No obstante, frente a la discusión del pliego que fue derivado por el Concejo Deliberante al gobierno para su revisión, el jefe comunal no dio precisiones de fondo: “Vamos a seguir trabajando, no solo con lo que se está haciendo hoy, con cambios como este, como el que se va a hacer en marzo, sino también para darle la tranquilidad a todos los vecinos de que se va a seguir trabajando para tener un sistema de transporte como el que merece la ciudad”, respondió.

“ESTE NO ES EL SERVICIO QUE QUEREMOS”

Bonifatti, en tanto y más allá del demorado tratamiento del expediente en el HCD, afirmó que el establecimiento de un nuevo pliego de transporte de colectivos de la ciudad “es el objetivo principal” de la gestión de Montenegro que, cabe recordar, tendrá otros cuatro años de gobierno.

En declaraciones a la prensa reconoció que el primer pliego “no contó con todas las adhesiones que se requerían y que, tras “reformularlo” y presentar un segundo pliego de bases y condiciones, esa propuesta también “ha recibido algunos cuestionamientos”.

“Siempre pensamos que tenemos que tener un mejor servicio que garantice tecnología, boleto combinado, que lleve a los marplatenses desde el lugar en el que se están al que necesitan ir, de la manera más rápida y eficiente posible. De eso se trata la discusión del pliego“, dijo en relación al pliego actual.

Si bien el expediente está en la comisión que preside el propio oficialismo desde noviembre de 2022 y los últimos planteos al mismo fueron presentados a fines de agosto por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), no hizo adelantos respecto al expediente en tratamiento y que deberá revisar el Ejecutivo por pedido del legislativo.

“Hemos recibido algunos cuestionamientos que los vamos a analizar y hacer alguna respuesta e insistir con tener una licitación pública que permita la competencia abierta de todos aquellos interesados en brindar el servicio”, respondió y definió: “Este no es el servicio que queremos. Estas 25 unidades tienen que ayudar a que esas situaciones mejores. Pero el cambio definitivo es un nuevo servicio a través de la nueva licitación del pliego que hemos presentado”.