Nuevo pliego de colectivos: invitan al empresario Juan Inza al Concejo

Lo resolvió la comisión de Movilidad Urbana después de las críticas elevadas por la cámara empresaria contra el expediente impulsado por el gobierno.

(Foto: archivo / Qué digital)

Después de que elevara cuestionamientos contra el nuevo pliego de colectivos que se encuentra en debate en el Concejo Deliberante, el titular de la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), Juan Inza, será invitado para asistir a la comisión de Movilidad Urbana por impulso de la oposición, que afirmó que el expediente se encuentra “en punto muerto”. Mientras tanto, el oficialismo retrucó que “está más vivo que nunca” aunque en siete meses de trató sólo dos veces sin mayores novedades.

Tras más de dos meses sin tratamiento, este lunes la comisión que preside el concejal oficialista Guillermo Volponi volvió a poner en discusión el nuevo pliego que impulsa el gobierno de Guillermo Montenegro para licitar el servicio, y allí terminó por acordarse invitar a una próxima reunión a representantes de la Cametap, presidida por el polémico empresario Inza, que prácticamente monopoliza el servicio en la actualidad. También se convocará a que lo hagan otras empresas interesadas.

La invitación del cuestionado sector empresario que opera en Mar del Plata fue impulsada por el Frente de Todos, después de que inicialmente el oficialismo sólo mostrara intención de que el expediente permaneciera en comisión. Ante la propuesta, acompañaron la invitación, al igual que Acción Marplatense. También se acordó pedir opiniones en torno al pliego al Ministerio de Transporte de la Nación y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), tal como solicitó el empresario en la nota presentada la semana pasada con críticas al pliego en la que llegó a pedir que se confeccionara uno nuevo.

Más allá de esas definiciones, el resto del debate en la comisión se centró en la valoración del estado en el que se encuentra el tratamiento del pliego. El Frente de Todos (FdT) consideró que está “en punto muerto“, Acción Marplatense (AM) que está “con el freno de manos puesto” y el oficialismo que “está más vivo que nunca”.

Ante el silencio inicial del oficialismo en la comisión, el concejal Vito Amalfitano (FdT) fue el primero en expresarse. “Lamentablemente estamos en foja cero en el tema transporte en Mar del Plata”, apuntó e insistió: “Estamos en un punto muerto sin ninguna desembocadura, porque es un pliego que no satisface a vecinos y vecinas, al menos es el indicio que tenemos porque no se avanzó con una convocatoria y en audiencia pública. Y vemos que un sector empresario también ha mostrado su descontento”.

Como respuesta, el concejal del PRO Agustín Neme entendió que “es lógico” el escaso avance del expediente por su complejidad aunque hasta el momento, pese a haber sido presentado hace casi siete meses, no fue debatido en la comisión, salvo dos exposiciones realizadas por funcionarios municipales y por contadores de la Universidad Nacional con respecto a la nueva fórmula para calcular la tarifa prevista. “No estamos en un punto muerto, todo lo contrario”, evaluó y dijo que “el expediente está más vivo que nunca”.

A su turno, Horacio Taccone (AM) entendió que el pliego “está con el freno de manos puesto” y reclamó que el oficialismo ponga fechas para el tratamiento, para la participación de diversos sectores y para su votación.

“No nos puede servir la crisis como excusa para no hacer las cosas”, sostuvo y expresó también que “si las empresas consideran que no están dadas las condiciones, que no se presenten” para que “vengan otras”. “Si no avanzamos con esto sigue la precariedad, y a los únicos que perjudica es a los vecinos y favorece a los empresarios porque no tienen obligación de hacer inversiones”, sumó a su postura.

En la actualidad, los contratos –prorrogados desde diciembre por un año más– están firmados con las empresas El Libertador, 12 de Octubre, 25 de Mayo y Peralta Ramos, todas en manos de Inza, y Batán SA.

Algunos de los cambios introducido por el gobierno de un pliego a otro -teniendo en cuenta que la primera propuesta fracasó y terminó archivada en 2021– se centran en la disminución del plazo de concesión a 15 años (en el anterior eran 25), la eliminación de la construcción de tres estaciones de trasbordo y la reducción a la mitad de los “intercambiadores” a construir (de 24 a 12), además de la incorporación de una “cláusula antimonopólica”. Sí se mantienen la creación de cinco nuevas líneas, entre ellas una “anular” para evitar que todos los viajes pasen por el centro, y la distribución de las líneas entre tres empresas.

La proyección del gobierno municipal sigue siendo, como modelo general, la misma en lo que hace al Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU), pero en el nuevo pliego se decidió dividir ese proyecto en dos etapas: la primera incluida en esta licitación que se denomina de “desarrollo” y una segunda (de “consolidación”) para poner en marcha una vez superados los 12 años (más 3 de prórroga) de concesión, para allí desarrollar las obras de infraestructura de mayor jerarquía (con tres estaciones de transbordo) que fueron suprimidas en esta primera etapa.