Petroleras: avanza una comisión bicameral para el seguimiento de proyectos offshore

Esta semana el Senado de la Provincia dio media sanción a un proyecto de ley que ahora deberá girarse a Diputados.

(Foto: ilustrativa / Equinor)

La Legislatura bonaerense avanza en la conformación de una comisión bicameral para el “seguimiento” de los proyectos de exploración petrolera offshore frente a la costa de la provincia de Buenos Aires y particularmente de una de las iniciativas frente a Mar del Plata. Deberán confeccionar informes semestrales.

En la sesión de esta semana del Senado de la Provincia de Buenos Aires se dio media sanción a un presentado por el legislador del Frente de Todos Francisco Durañona, y consta particularmente de la creación de una comisión integrada por cuatro diputados y cuatro senadores para realizar un “seguimiento” de los distintos proyectos de expansión petrolera offshore.

Específicamente apunta a seguir de cerca proyectos de exploración en la Cuenca Argentina Norte (bloques marinos ubicados frente a la costa bonaerense), entre los que se encuentra la Campaña de adquisición sísmica Offshore Argentina, Cuenca Argentina Norte, en las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114, a unos 300 kilómetros de Mar del Plata, a cargo de Equinor y Shell junto a YPF y uno de los proyectos que estuvo judicializado.

En cuanto a sus funciones, además de “analizar y estudiar el desarrollo” de las exploraciones, deberá presentar informes de manera semestral.

Entre sus fundamentos, el legislador resalta la aprobación por parte del gobierno nacional de proyectos exploratorios que abarcan unos 9.500 kilómetros cuadrados a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Además, si bien resalta las posibilidades económicas, también pone en agenda las expresiones de rechazo.

“La costa afuera argentina es uno de los espacios menos explorados de nuestro territorio contando con oportunidades de ampliar el horizonte de reservas de gas y petróleo a nivel global para abastecer al mercado”, subrayó.

En el marco de los debates en torno a la sustentabilidad de la actividad, el legislador también ponderó que si bien el gobierno nacional “asegura que las operaciones que se desarrollen se llevarán adelante bajo las normas internacionales más exigentes en cuidado ambiental”, también hubo posturas en contra por su potencial “impacto negativo sobre el ecosistema”, y aclaró: “Miles de personas y en 20 puntos del país rechazaron la exploración y extracción de hidrocarburos en la costa atlántica”, incluidos funcionarios públicos como el intendente Guillermo Montenegro.

“Por lo expuesto anteriormente, resulta fundamental avanzar en la conformación de la Comisión de Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos en la Cuenca Argentina Norte. El objeto es cumplir con el proceso de control que la actividad necesita“, argumentó al momento de buscar que el proceso de exploración sea “de la manera más sustentable y consensuada posible“.

“Resulta imprescindible contar con la transparencia sobre la exploración y extracción en nuestro mar argentino para proteger la soberanía nacional y el arraigo de cada población en pos de preservar y acrecentar las economías regionales”, concluyó.

Entre los proyectos y concesiones del gobierno nacional, cabe mencionar que actualmente hay cuatro iniciativas en trámite en la Cuenca Argentina Norte, es decir, frente a la costa bonaerense, y con más chances de iniciarse en el mediano plazo: la exploración sísmica para las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114, la perforación del pozo exploratorio denominado Argerich 1 en el CAN 100, la prospección sísmica en la CAN 102 aprobada en abril pasado y un cuarto proyecto a cargo de la empresa Shell en los bloques CAN 107 y CAN 109.