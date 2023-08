Kicillof se reunió con Equinor: buscan empezar la exploración sísmica en octubre

Así lo afirmaron desde el gobierno provincial y, contra los cuestionamientos, aseguraron que existe una “probabilidad casi nula de riesgo ambiental”.

(Fotos: prensa PBA)

Como parte de los avances para la concreción de proyectos de exploración petrolera para una eventual extracción offshore frente a la costa de Mar del Plata, el gobernador Axel Kicillof se reunió con autoridades de la empresa multinacional Equinor y anunció que en octubre se proyecta iniciar las tareas de exploración sísmica y en enero llevar adelante la perforación del denominado “Pozo Argerich”.

El gobernador Axel Kicillof, acompañado por el jefe de Asesores, Carlos Bianco, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, se reunió este martes con autoridades de la empresa noruega Equinor y, según informaron desde el gobierno provincial, el objetivo fue “repasar los avances de cara a las actividades en las áreas petroleras costas afuera de la Provincia de Buenos Aires (offshore)”.

Así, desde la Provincia anunciaron que, de acuerdo a lo comunicado por la empresa, la intención es empezar con la exploración sísmica en octubre y con la perforación en el “Pozo Argerich” durante enero de 2024.

Si bien no se brindaron detalles sobre cuál de los proyectos aprobados por el gobierno nacional se prevé iniciar las tareas en octubre, el que coincide con los plazos temporales proyectados originalmente es la Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114), es decir la primera iniciativa aprobada a fines de 2021 y la que estuvo judicializada a partir de la presentación de cuatro amparos que derivaron en su paralización temporal y, después, en su autorización a través de una serie de condiciones impuestas por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

En concreto, el proyecto implica en primer término estudiar las cuencas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 del sudeste bonaerense con el método de la exploración sísmica -bombardeo sonoro del lecho- por parte de la empresa Equinor, asociada a YPF, para verificar la presencia de hidrocarburos para, en un futuro y en caso de ser positivos los resultados, proceder a su extracción mediante plataformas como parte de una segunda etapa aún no proyectada ni aprobada como tal.

Por su parte, los trabajos proyectados para iniciarse en enero de 2024 son los que comprenden otra forma de exploración, en este caso a través de la perforación de un pozo exploratorio denominado “Argerich-1’” también en el bloque CAN 100.

Justamente una de las últimas novedades en torno a los proyectos se conoció el mes pasado cuando el Ministerio de Ambiente de la Nación habilitó a Equinor a realizar la perforación del pozo “Argerich” entre diciembre de 2023 y junio de 2024, como una adecuación de los plazos dispuestos originalmente, aunque de todas maneras la firma quedó comprometida a detallar las fechas exactas en las que llevará adelante las tareas.

En el marco de la difusión de la reunión entre Kicillof y los empresarios, desde el gobierno provincial aseguraron a través de un comunicado de prensa que “el primer proyecto tendría una producción potencial estimada de 250 mil barriles diarios, lo cual equivale a la producción total actual de petróleo convencional y no convencional de YPF, y a un cuarto de la producción total actual nacional”.

También señalaron que “un proyecto offshore de este tipo generaría 22.000 puestos de trabajo directos y 110.000 indirectos -sin mayores precisiones- y que “sólo en el área explorada, hay posibilidad de realizar 3 o 4 pozos de esta envergadura”.

Por su parte, también afirmaron -mientras los cuestionamientos y advertencias de organizaciones ambientalistas se mantienen vigentes y activos- que “los estudios realizados han determinado una probabilidad casi nula de riesgo ambiental para la costa argentina, debido a la gran distancia a la que se encuentran los recursos y a la dinámica de las mareas; así como también a la capacidad de Equinor, una de las petroleras con mayor experiencia en producción”.

Como parte de los cuestionamientos vigentes desde el punto de vista ambiental, hace diez días la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) pidió ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal que se interponga una medida cautelar que suspenda decenas de proyectos y autorizaciones de exploraciones offshore de petroleras otorgados por el gobierno nacional, entre los que se encuentran los previstos para la costa marplatense.