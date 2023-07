Petroleras: llevan a la Justicia un documento “de manipulación” de YPF

Fue presentado por ambientalistas en el marco de la causa que se tramita en Mar del Plata. Denuncian “manipulación” de la opinión pública.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el marco de la causa que se tramita el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata por la cual, en diciembre, se habilitó la exploración sísmica para la eventual explotación petrolera a 300 kilómetros de la costa de la ciudad, diversas organizaciones junto a la Asociación Argentina e Abogados y Abogadas Ambientalistas (Aadeaa) presentaron ante la Justicia un documento interno filtrado semanas atrás en el que la empresa YPF apuntaba a generar “estrategias de manipulación de la opinión pública” en función del rechazo que generó la expansión de proyectos offshore a la provincia de Buenos Aires.

Según expusieron, el documento habría sido desarrollado por una agencia y sería considerado por YPF en el marco del proyecto “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, cuya filtración en distintos medios de comunicación se hizo pública los primeros días de junio.

Frente a ello, junto a los abogados, las organizaciones ambientalistas entras las que se encuentran Greenpeace, Surfrider y MAR, entre otras, presentaron ante el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata -en el marco de la causa judicial por la cual estuvo frenada temporalmente la exploración sísmica a lo largo de un año hasta su habilitación por la Cámara Federal de Apelaciones a finales de 2022-, el documento que tomó estado público.

Según expusieron, la estrategia de comunicación diseñada para la empresa público-privada “deja en claro una profunda, voraz y desprejuiciada campaña de manipulación de la información pública que pretende no solo correr el foco del enorme riesgo de daño ambiental de este proyecto para el ecosistema marino y las comunidades costeras, sino también las desvirtuación de la información con la que debe nutrirse la ciudadanía para otorgar una correcta licencia social”.

Además apuntaron contra el objetivo que, consideran, tiene para “ridiculizar” los reclamos que sostienen desde las organizaciones ambientales en una maniobra “en ejecución” y “con fondos públicos” que atenta contra la opinión de una sociedad que “en general, se encontraba desinformada”.

En ese sentido, pusieron de manifiesto también que las estrategias que describe el documento dejan en evidencia justamente esa “falta de licencia social” para el proyecto de exploración sísmica y posible explotación petrolera.

A través de la presentación judicial, reclamaron que el juez Santiago Martín tenga en cuenta el documento con el objetivo de “prevenir los daños” que pueda ocasionar la divulgación de “información falsa e imprecisa”, según expusieron, al tiempo que advirtieron por la vinculación entre el documento presentado y los recursos de amparo contra el proyecto: “Si la información pública y la participación ciudadana se encuentran viciados o manipulados, todo el proceso se torna de dudosa legitimidad“.

El documento filtrado, según describe la presentación ante la Justicia, fue desarrollado por una agencia de planificación estratégica con fecha posterior a octubre de 2022 y habría sido filtrado por un trabajador de la propia consultora o de la empresa YPF “disconforme con el accionar de la empresa”.

Cabe recordar que además del proyecto habilitado por la Justicia marplatense, a pesar de los últimos recursos extraordinarios ante la Corte Suprema presentados por las organizaciones ambientales, los otros dos por los que apuesta el gobierno nacional, el del pozo exploratorio Argerich-1 y la exploración sísmica en el CAN 102, ya fueron aprobados en diciembre y en abril por el Ministerio de Ambiente de la Nación.

Además, un cuarto proyecto estuvo hace fines de mayo en etapa de “consulta pública” virtual. Estará a cargo de la empresa Shell a 198 kilómetros de la costa de Mar del Plata, una distancia más cercana que los otros bloques marinos concesionados y más avanzados en su proceso administrativo.