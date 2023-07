Petroleras: la perforación del pozo “Argerich-1” se hará entre diciembre y junio

Ese es el nuevo plazo aprobado por el gobierno nacional para las tareas de la empresa Equinor, que deberá definir la fecha exacta.

(Foto: Equinor)

A siete meses de haber aprobado el desarrollo del proyecto, el gobierno nacional habilitó este martes a la empresa Equinor a realizar la perforación del pozo exploratorio “Argerich I” en busca de petroleo entre diciembre de 2023 y junio de 2024, como adecuación de los plazos dispuestos originalmente. Lo hizo después de que las distintas dependencias consultadas no interpusieran cuestionamientos. La firma deberá definir en qué momento concreto se van a realizar los trabajos dentro de ese lapso de tiempo.

La resolución fue firmada por la secretaría de Cambio Climátrico, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, y publicada este martes en el Boletín Oficial. Allí, el gobierno oficializó su autorización para que la firma noruega pueda llevar adelante la perforación del pozo exploratorio sobre la Cuenca Argentina Norte (bloque CAN 100) en el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2023 y el 15 de junio de 2024.

“Equinor Argentina deberá informar en forma inmediata la Dirección Nacional de Investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, una vez que se conozcan, las fechas exactas en las cuales ejecutará las acciones y trabajos inherentes al proyecto”, estipuló la resolución.

Entre los argumentos de la medida, se recordó que el proyecto fue impulsado en marzo de 2021 por Equinor y que en diciembre pasado la Secretaría de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente, emitió la declaración de impacto ambiental necesaria y así dejó aprobada la realización del proyecto, que se vio demorado con respecto a las fechas originales previstas.

Inicialmente se proyectaba la perforación para el tercer trimestre de 2022, pero el gobierno estiró los plazos y había proyectado que podría realizarse en marzo de 2023. La operación está a cargo de Equinor pero en asociación con otras empresas: 35% de participación para YPF y 30% para Shell.

En ese marco, el 4 de mayo pasado la firma presentó ante el gobierno el pedido para ejecutar el proyecto en una nueva ventana operativa entre el 15 de diciembre de 2023 y el 15 de junio de 2024, lo cual ahora fue convalidado ya que ninguna de las dependencias consultas interpuso alguna objeción u oposición.

Entre esas áreas consultas estuvieron la Dirección Nacional de Exploración y Producción de la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Hidrocarburos, la Dirección Nacional de Investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, la Dirección de Planificación Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Administración de Parques Nacionales y la Dirección de Protección Ambiental, dependiente de la Prefectura.

Asimismo, en la resolución se destacó que un informe técnico realizado por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental sostuvo que “la modificación en la fecha de ejecución del proyecto no genera cambios en la significancia de los impactos ambientales identificados ni se identifica la generación de nuevos potenciales impactos asociados al proyecto distintos a los que fueron oportunamente analizados”.

El proyecto exploratorio a partir de la perforación del poco denominado “Argerich I” es uno de las cuatro iniciativas que impulsa de manera simultánea el gobierno nacional, o al menos que tienen tramitaciones en marcha. El primero de ellos fue el que derivó en presentaciones judiciales con posterior autorización de la Cámara Federal marplatense centrado en la exploración sísmica de la Cuenca Argentina Norte, para las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114.

Otro también se trata del desarrollo de una prospección sísmica, pero en este caso en la CAN 102, que recibió la aprobación del Ministerio de Ambiente de la Nación en abril pasado.

Y el cuarto proyecto estuvo hasta fines de mayo en etapa de “consulta pública” virtual. Estará a cargo de la empresa Shell en los bloques CAN 107 y CAN 109 a 198 kilómetros de la costa de Mar del Plata, una distancia más cercana que los otros bloques marinos concesionados.