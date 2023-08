Petroleras: organizaciones volverán a manifestarse en un nuevo “Atlanticazo”

Se concentrarán en la Rambla y marcharán por el centro con la consigna: “Si contamina no es desarrollo, independientemente de quien gobierne”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Con concentraciones y una marcha por el centro de Mar del Plata, organizaciones ambientalistas volverán a manifestarse este viernes contra el avance de los proyectos de exploración y explotación petrolera offshore en la costa bonaerense. De cara a un nuevo “Atlanticazo“, plantearon como consigna: “Si contamina no es desarrollo, independientemente de quien gobierne”.

Como los días 4 de cada mes, y tal como lo hace en Mar del Plata desde enero de 2022 cuando se aprobó el primero de los cuatro proyectos de explotación petrolera offshore frente a la costa de Mar del Plata, la Asamblea por un mar libre de petroleras convocó a una nueva jornada de protesta en la ciudad para insistir en su rechazo al desarrollo de la actividad, cuyo primer proyecto podría iniciarse durante el verano.

La concentración se iniciará alrededor de las 15.30 sobre la Rambla, en pleno centro costero de la ciudad, y hacia las 17.30 derivará en una marcha por distintos puntos del centro de Mar del Plata bajo la consiga: “Si contamina no es desarrollo, independientemente de quien gobierne”.

“En un mundo cuyo futuro depende de terminar con la quema de combustibles fósiles en los próximos años, exigimos un mar libre de petroleras y medidas y acciones en concordancia con la crisis climática mundial”, plantearon desde la asamblea al convocar a través de las redes sociales al nuevo “Atlanticazo“. Y señalaron que como los días 4 de cada mes “desde la cordillera hasta la costa, las comunidades organizan diferentes actividades, dejando en claro que con extractivismo no hay democracia”.

Una de las últimas novedades en torno a los proyectos se conoció el mes pasado cuando el Ministerio de Ambiente de la Nación habilitó a la empresa Equinor a realizar la perforación del pozo exploratorio “Argerich I” sobre la Cuenca Argentina Norte (bloque CAN 100) en busca de petróleo entre diciembre de 2023 y junio de 2024, como adecuación de los plazos dispuestos originalmente, aunque de todas maneras la firma deberá detallar las fechas exactas en las que llevará adelante las tareas.

Inicialmente se proyectaba la perforación para el tercer trimestre de 2022, pero los plazos de trámites y autorizaciones se demoraron y el gobierno había proyectado que podría realizarse en marzo de 2023. De todos modos, de manera formal se había reprogramado para el cuarto trimestre de 2023.

En la resolución que habitó el cambio de fecha se destacó que un informe técnico realizado por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental sostuvo que “la modificación en la fecha de ejecución del proyecto no genera cambios en la significancia de los impactos ambientales identificados ni se identifica la generación de nuevos potenciales impactos asociados al proyecto distintos a los que fueron oportunamente analizados”.

El proyecto “Argerich I” es una de las cuatro iniciativas que impulsa de manera simultánea el gobierno nacional, o al menos que tienen tramitaciones en marcha. El primero de ellos fue el que derivó en presentaciones judiciales con posterior freno y luego autorización de la Cámara Federal marplatense centrado en la exploración sísmica de la Cuenca Argentina Norte, para las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114.

Otro también se trata del desarrollo de una prospección sísmica, pero en este caso en la CAN 102, que recibió la aprobación del Ministerio de Ambiente de la Nación en abril pasado.

Y el cuarto proyecto estuvo hasta fines de mayo en etapa de “consulta pública” virtual. Estará a cargo de la empresa Shell en los bloques CAN 107 y CAN 109 a 198 kilómetros de la costa de Mar del Plata, una distancia más cercana que los otros bloques marinos concesionados.