Petroleras: tras la decisión de la Corte, celebración del gobierno y otro “Atlanticazo”

Asambleístas vuelven a manifestarse y anticiparon que mantendrán “distintas acciones legales para detener el avance de la actividad”.

El "Atlanticazo" de septiembre (Fotos: archivo / Qué digital)

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de desestimar un recurso de queja impulsado contra la habilitación de las tareas de exploración petrolera a unos 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata fue celebrada por el gobierno nacional y cuestionada por organizaciones ambientalistas que advirtieron que seguirán con “distintas acciones legales para detener el avance de la actividad“. Y este sábado esa postura volverá a exponerse en las calles ya que se manifestarán en otro “Atlanticazo”.

Como los días 4 de cada mes, este jueves la Asamblea por un mar libre de petroleras volverá a manifestarse en las calles de Mar del Plata y de otras ciudades del país -bajo el nombre “Atlanticazo”- contra el desarrollo de proyectos de exploración para una futura extracción petrolera offshore. Lo hará con una concentración que se iniciará alrededor de las 14.30 en pleno centro, Luro e Yrigoyen, y seguirá con una marcha.

La nueva jornada de protesta tendrá como marco una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió desestimar los recursos de queja elevados por organizaciones ambientalistas contra la decisión tomada en diciembre por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que levantó la cautelar que estaba vigente y avaló el inicio de las actividades en torno al proyecto “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, uno de los tres aprobados por el gobierno nacional.

Mientras las tareas a cargo del buque BGP Prospector ya comenzaron el gobierno nacional celebró la decisión de la Corte. La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, consideró que el fallo “permite que Argentina continúe desarrollándose en materia de exploración offshore” y valoró a través de las redes sociales que se trata de una “actividad que proyecta grandes valores de producción y exportación, generando ingreso de divisas, desarrollo de la industria y crecimiento del empleo”.

Como contracara, desde la organización Greenpeace, una de las amparistas, plantearon que continuarán “con las distintas acciones legales para detener el avance de una actividad que pone en riesgo nuestros ecosistemas, a la biodiversidad, a las personas y comunidades costeras”.

Es que remarcaron que la decisión de la Corte se produjo en torno a la medida cautelar que supo dictarse para frenar la actividad y que luego fue levantada y no sobre el fondo del amparo que aún está pendiente de resolución por parte del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín.

“Aún está pendiente de definición en el juzgado el amparo estratégico y sistémico presentado por las organizaciones en enero de 2022. Los principales argumentos presentados fueron la crisis climática, afectación de derechos humanos y de la biodiversidad marina, con foco en cuestionar los 18 bloques que se pretenden desarrollar. Incluye, a su vez, argumentos sobre la exploración sísmica, perforación, extracción y la falta de información pública”, reseñaron desde la organización.

De cara al nuevo “Atlanticazo” de este sábado, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) apuntaron nuevamente contra la “falta de licencia social” de los proyectos petroleros en marcha en el mar argentino al señalar que “la sociedad civil se manifestó mayoritariamente en contra de la actividad offshore”. También insistieron en que se avanzó pese a una “falta de evaluación de los impactos ambientales acumulativos” de los distintos proyectos aprobados.

Y manifestaron: “La historia de la industria hidrocarburífera offshore está repleta de filtraciones, incendios, explosiones y derrames que han generado daños masivos e irreversibles”.