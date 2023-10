Advierten que llevará “unos cuantos días” normalizar la provisión de combustibles

Así lo reconoció el gobierno nacional y lo señalaron desde la cámara de expendedores local. Siguen los cierres, la oferta restringida y las largas colas.

(Foto: archivo / Qué digital)

La falta de combustible en Mar del Plata y en distintos puntos del país está lejos de ser un problema superado. Así lo reconocen desde el gobierno nacional y lo señalan desde la Cámara de Expendedores local, desde donde este sábado a la tarde plantearon que llevará “unos cuantos días” retomar la normalidad y afirmaron que la situación todavía es “delicada” ante el faltante de “muchísima” nafta y gasoil para dar respuesta a la demanda.

Después de un viernes en el que se acentuó el falta de combustible y en el que las estaciones de servicio fueron cerrando a medida que se quedaban sin stock, este sábado la situación se inició de manera similar con largas filas en torno a las estaciones de las distintas marcas.

Es que tras el anuncio del gobierno nacional de la decisión de importar combustibles para hacer frente a la demanda actual, diversos actores del sector aseguran que la solución y normalización no será inmediata y llevará “unos cuantos días”.

La propia secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, estimó este sábado que “en dos o tres días” recién se normalizaría la provisión de combustible, según consignó la agencia Télam. En declaraciones a Radio Provincia, la funcionaria dijo que en las últimas horas “ya bajaron dos barcos y se está bajando el tercero para atender el pico de demanda que hubo”.

Por su parte, desde Mar del Plata, el titular de la Cámara de Expendedores, Patricio Delfino, definió este sábado a la tarde en contacto con Qué digital que “la situación sigue siendo muy delicada” ya que todavía “hay muchísimo faltante de combustible”.

“Están llegando camiones pero va a costar poner de nuevo en marcha la rueda, va a llevar unos cuantos días porque si bien están llegando camiones de combustible no son suficientes”, sostuvo y consideró que por el momento “los anuncios no están plasmados en las planillas de pedidos, no hay órdenes de provisión todavía suficientes o liberadas como para decir que el problema se dejó atrás”.

Asimismo, remarcó que se deberá “convivir con esta escasez”: “Va a costar normalizar, va camino a eso, pero con demoras, no va a ser instantáneo”, estimó.

Como parte del faltante -que administradores de estaciones de servicio vinculan a paralización de actividades de dos refinerías bonaerenses y no a una especulación por el fin del acuerdo de precios previsto para el 31 de octubre- este viernes se conoció que el gobierno nacional se comprometió en una reunión con las petroleras a importar diez barcos de combustible para dar respuesta a la demanda.

En cuanto a las paralizaciones técnicas que implementaron algunas refinerías en la Provincia de Buenos Aires, se indicó que en diez días se reanudará la producción local de combustibles y aumentará la capacidad de refino.

En la reunión los sectores consideraron que hubo un incremento de la demanda de combustibles probablemente vinculada al fin de semana largo y el turismo, pero también recalcaron que por las elecciones hubo “consumos inusuales”, considerando el temor de consumidores tras el último incremento del 12,5% que se autorizó tras las primarias.

Actualmente rige un acuerdo de precios con el gobierno nacional, con vigencia hasta el 31 de octubre, por lo cual se especula con que desde noviembre los precios pasen a ser otros.

Este sábado la secretaria de Energía de la Nación adelantó que, en ese sentido, ya se iniciaron conversaciones con las petroleras “para acordar un sendero con razonabilidad, escalonado”. Y prometió que “no va haber aumentos abruptos de precios ni va haber una devaluación que aliente maniobras especulativas”.

Más allá de ese acuerdo, esta semana se dio una suba de precios y el lunes las estaciones de servicio de YPF de Mar del Plata aplicaron un aumento por fuera del acuerdo establecido: fue del 3% con lo cual las naftas pasaron a costar $305 (Súper) y $384 (Infinia), en tanto que el gasoil pasó a $315 (común) y $424 (Infinia).