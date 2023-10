Falta de combustible: reducción de frecuencias de colectivos y medidas

Desde la Municipalidad anticiparon que se contemplarán llegadas tarde a escuelas ante la posibilidad de que haya menores frecuencias de colectivos por la falta de gasoil.

(Foto]: archivo / Qué digital)

Ante la posibilidad de que esta semana haya menos frecuencias de colectivos en Mar del Plata tal como sucedió el viernes por la falta de combustibles en las estaciones de servicio del distrito, el gobierno anunció que contemplará la llegada tarde de estudiantes a las escuelas municipales desde este lunes y hasta que se regularice el abastecimiento de gasoil.

Según pudo saber Qué digital, el viernes hubo frecuencias limitadas de colectivos en Mar del Plata por la persistente falta de combustibles en la ciudad, que durante el fin de semana generó largas filas y cierres temporales de bocas de expendio, promesas de abastecimiento y anuncios de una progresiva normalización de la situación.

Sin embargo, desde el sindicato que nuclea a los choferes de colectivos de Mar del Plata, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), indicaron a Qué digital que todavía no tenían certeza de las frecuencias que tendrían a partir del lunes, a raíz de la incertidumbre en torno al abastecimiento.

Más allá de esa incertidumbre, desde la Municipalidad se anticiparon e indicaron que se permitirá la llegada tarde de las comunidades educativas a las escuelas municipales: recalcaron que se dictarán clases pero que se contemplará la situación de quienes lleguen más tarde “hasta que se normalice la situación”.

En los últimos días, luego de que la Secretaría de Energía anunciara la importación de diez barcos de combustible para hacer frente a la demanda y al faltante de combustibles, tanto desde el gobierno nacional como desde la Cámara de Expendedores de Mar del Plata este sábado reconocieron que retomar la normalidad en la carga de combustible “llevará unos cuantos días”.

En diálogo con Qué digital, el titular de la Cámara de Expendedores, Patricio Delfino, sostuvo este sábado que por el momento “los anuncios no están plasmados en las planillas de pedidos, no hay órdenes de provisión todavía suficientes o liberadas como para decir que el problema se dejó atrás”. De todos modos, anticipó: “Va a costar normalizar, va camino a eso, pero con demoras, no va a ser instantáneo”, estimó.