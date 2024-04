Quienes se oponen a los proyectos de expansión petrolera offshore hacia la costa bonaerense volvieron a manifestarse, como cada 4 de cada mes, en las calles de Mar del Plata con una marcha hacia Plaza España e intervenciones artísticas para visibilizar el rechazo de un sector de la sociedad a la actividad tanto por sus implicancias ambientales como también por la depredación económica que suponen llevarán adelante las grandes petroleras y capitales nacionales impulsores de los proyectos: “Hoy es inminente y hay que estar en la calle“, advierten.

En el marco de lo que definen como “Atlanticazo” distintas organizaciones sociales encabezadas por la Asamblea por un mar libre de petroleras llevaron adelante este jueves una nueva marcha que incluyó intervenciones artísticas para exponer una vez más que hay quienes, con distintos argumentos, advierten por los riesgos y los intereses detrás de la expansión petrolera en curso.

Es que actualmente hay tres proyectos aprobados y en desarrollo para la exploración del lecho marino frente a Mar del Plata: por un lado, la Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114), ya realizada por YPF, Equinor y Shell; el Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina en curso y en manos de YPF; y la Perforación de un pozo exploratorio, denominado ‘Argerich-1’ Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100), cuyas actividades están previstas en lo que resta del primer semestre a cargo de Equinor e YPF.

Y en cuanto a proyectos sísmicos en trámite, Shell cuenta con la concesión junto a QP Oil and Gas (60% y 40%, respectivamente) para explorar las áreas CAN 107 y 109, denominado Argentina Sísmica 3D CAN_107 y CAN_109 y ubicado a 198 kilómetros de Mar del Plata, aunque aún ese proyecto no fue aprobado.

En todos los casos, se trata de concesiones como pasos previos para la instalación de plataformas en aquellos sectores donde la exploración -sísmica o perforadora- indique la presencia de reservas de hidrocarburos y comenzar así con la extracción en función de los intereses de las petroleras y las intenciones del gobierno nacional de generar con ellas el ingreso de módicas regalías pasibles de ser utilizadas, por ejemplo, para pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional.

PETROLERAS EN MAR DEL PLATA: “YA ES INMINENTE”

Cristian es integrante de la Asamblea por un mar libre de petroleras y, en la previa de la movilización, habló con Qué digital respecto al por qué del rechazo a la explotación petrolera y la importancia de sostener espacios y movilizaciones en la calle para romper con la monotonía discursiva al respecto.

“El barco que va a hacer la exploración petrolera a 300 kilómetros ya está frente a Mar del Plata. Eso es lo que nos pone en emergencia ahora, porque ya es inminente la explotación petrolera“, introdujo, en relación a las actividades en desarrollo en el CAN 102.

En primera medida, alertó sobre los riesgos ambientales que implica una actividad de este tipo mar adentro, con posibles consecuencias tanto para Mar del Plata como para otras ciudades, por ejemplo, por tratarse en el caso del CAN 102 de la zona común de pesca argentina-uruguaya: “Muchas veces con esta venta del mar pareciera que solo las ciudades cercanas son las que vamos a sufrir las consecuencias, pero con este pozo, el CAN 102, también puede traer consecuencias incluso a la costa de Uruguay. Eso es lo que estamos intentando alertar a la comunidad e intentar no llegar tarde”.

Por otro lado, resaltó “la importancia es hacer ruido” al respecto, tal como lo hacen cada 4 de cada mes en estos “Atlanticazos“: “Los grandes medios de comunicación locales y del país hacen un vacío informativo y nos ha pasado mucho en las redes sociales que cada vez que intentamos dar nuestro mensaje hay mucha censura. Entonces la importancia de estar en la calle es que el vecino o la vecina se entere de lo que está sucediendo. Ya no estamos hablando de la exploración sísmica, que ya se hizo. Hoy es inminente y hay que estar en la calle porque si no salimos los 4, las noticias serán otras y nadie habla de que vamos a tener una explotación de crudo y donde siempre hay una explotación es muy probable que haya un derrame”, consideró.

“Casi pudimos frenar esta exploración hace dos años, eso es importante de pensar al momento de la resistencia de los territorios. El alerta es inminente“, agregó, haciendo mención además a la judicialización del primero de los proyectos exploratorios, más allá de intentos similares para las iniciativas, aún sin resultados afines.

Una de las principales argumentaciones sobre las cuales descansa el visto bueno hacia las petroleras de buena parte del arco político, empresarial y sindical en Mar del Plata, pasa por la promesa de fuentes laborales detrás de esta actividad: “Lo del trabajo es una mentira. Alcanza con googlear Vaca Muerta para darse cuenta del desastre que hay, no solo en lo ambiental sino también en la situación económica de esa comunidad. No queda nada del porcentaje que se llevan las grandes corporaciones petroleras. Habría que preguntarle al gobierno cuántas son las fuentes laborales fehacientes que va a haber. Siempre hablan de eso pero nunca dan un número concreto”, cuestionó.