A dos años del primer “Atlanticazo”, una nueva marcha en el centro de Mar del Plata

Con la convocatoria de la Asamblea por un mar libre de petroleras, se llevará a cabo desde el centro hasta la costa.

(Foto: archivo / Qué digital)

A dos años del primer “Atlanticazo” que cada 4 de cada mes encabezan organizaciones ambientales a nivel local y en otras localidades, la Asamblea por un mar libre de petroleras vuelve a protagonizar este jueves un nueva marcha en Mar del Plata para “seguir manteniendo la llama de la resistencia encendida”. Así, con distintas actividades a lo largo de todo el día, volverán a movilizarse poco tiempo después de que la Justicia ordenara rechazar otra medida cautelar que en este caso buscaba de frenar la perforación del pozo “Argerich 1”.

La concentración tendrá lugar a las 17 en la Plaza San Martín en Luro e Hipólito Yrigoyen y la marcha comenzará a las 17.30 con un breve recorrido hasta llegar a la Plaza España, en Libertad y la costa. Una vez allí, continuarán con una asamblea para seguir debatiendo sobre el “megaproyecto petrolero” y el futuro inmediato del proyecto offshore.

A su vez, detallaron que habrá música en vivo de la mano de diferentes artistas, feriantes e intervenciones artísticas en la Plaza España en el marco del segundo aniversario del “Atlanticazo“ en el que también presentarán sus reclamos ante la actual coyuntura socioeconómica como el rechazo al protocolo “antipiquetes” puesto en marcha por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y que busca aplicar a nivel local el intendente Guillermo Montenegro.

En esa misma línea, también adelantaron que habrá consignas de rechazo al Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) dispuesto por el presidente de la Nación, Javier Milei, que entró en vigencia a fines de 2023 y que implica una fuerte desregulación de la economía nacional y desguace del Estado, aunque la Justicia ordenó provisoriamente suspender la reforma laboral que contiene.

La última de las novedades en materia de exploración y explotación offshore se produjo días atrás luego de que el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata rechazara el dictado de una nueva medida cautelar contra la actividad de las petroleras sobre la costa de Mar del Plata, puntualmente contra la perforación del pozo “Argerich 1”.

En detalle, el pedido fue rechazo por el juez Santiago Martín (el mismo que había ordenado inicialmente paralizar la actividad en el otro proyecto) al considerar que no se acreditaron los distintos argumentos señalados por las organizaciones respecto a falencias en los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa y la falta absoluta de control.

En la misma resolución, también rechazó un pedido realizado por el titular interino de la Fiscalía Federal N°2, Santiago Eyherabide, que en su dictamen fue más allá e incluso requirió suspender no sólo el avance del proyecto “Argerich 1” sino también varios otros, entre ellos el ya iniciado sobre el área CAN 100 por parte de las empresas Equinor, YPF y Shell.

De todas maneras, Martín ordenó al gobierno nacional la presentación de una serie de informes no sólo en torno al proyecto “Argerich 1” sino también de los que ya habían sido solicitados para el anterior proyecto judicializado cuando en febrero de 2022 se dictó la suspensión inicial de las actividades.

El pedido de la cautelar contra la actividad petrolera había sido presentada el 5 de octubre, en el marco de otro “Atlanticazo”, por la Asociación de Abogados Ambientalistas junto a Greenpeace y otras numerosas organizaciones. Puntualmente, el escrito pidió que se suspendiera o paralizara las actividades aprobadas en diciembre de 2022 en torno a la perforación del pozo exploratorio “Argerich 1”, situado en el bloque marino CAN 100, frente a la costa de Mar del Plata.

Con esa acción, luego de haber judicializado el proyecto de exploración sísmica en los bloques CAN 100, CAN 108 y CAN 114 -que contó con la habilitación de la Justicia marplatense tras un freno impuesto inicialmente– las organizaciones buscaban frenar el proyecto “Argerich 1” que, a diferencia del primero, consta de una perforación del lecho marino con fines exploratorios por parte de la empresa noruega Equinor, luego de haberse realizado registros sísmicos en 3D por YPF en 2006 y 2007, y otros entre 2017 y 2018 por parte de la empresa Spectrum.