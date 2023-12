Petroleras: niegan el estudio de ballenas para no “afectar” a la exploración sísmica

Lo decidió el Consejo Federal Pesquero en función de un pedido del buque neerlandés “Witness” tripulado por la organización Greenpeace.

El buque a cargo de la exploración sísmica, en la costa de Mar del Plata. (Foto: Qué digital)

El Consejo Federal Pesquero, la entidad gubernamental encargada de definir políticas pesqueras, regular la actividad marítima y entregar permisos experimentales de los recursos, decidió no autorizar tareas de investigación sobre el comportamiento de la ballena franca austral para no “afectar” a la exploración sísmica que realiza la petrolera extranjera Equinor frente a Mar del Plata como parte del impulso a la expansión a la costa bonaerense llevado adelante por el gobierno nacional y provincial.

En la última reunión del CFP presidido por Carlos Liberman se puso a consideración una solicitud de autorización para realizar una investigación científica presentada por la Embajada del Reino de los Países Bajos: puntualmente, pedían que el buque neerlandés Witness que opera la ONG Greenpeace realice actividades de investigación en la Cuenca Argentina Norte (CAN) entre el 2 y el 20 de diciembre, en paralelo a la exploración sísmica que realiza el buque BGP Prospector, contratado por Equinor.

Mientras en Mar del Plata persiste la oposición a la expansión petrolera por parte de la Asamblea por un mar libre de petroleras, como también organizaciones sociales y políticas que critican tanto los riesgos ambientales como las implicancias económicas de los proyectos con su importante participación de capitales extranjeros, la ONG Greenpeace también forma parte de alguna de esas expresiones y en este caso tenía previsto destinar recursos a investigar el impacto de la exploración en las ballenas.

Puntualmente, el objetivo de las tareas a realizar por Greenpeace -según el acta oficial que dio a conocer El Diario Ar– pasaba por “ampliar el conocimiento existente sobre el comportamiento, alimentación y los niveles hormonales de las ballenas francas australes en un área de alimentación de la plataforma continental”.

Al ingresar esa solicitud, desde el Consejo priorizaron dos opiniones de rechazo a la misma: una de la Armada Argentina y otra de la Dirección Nacional de Exploración y Producción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

Por un lado, al expedirse, la Armada puso de relieve que las tareas que llevarían adelante parcialmente dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y que el área coincide con las concedidas a la exploración y exploración hidrocarburífera.

Por su parte, desde la cartera de la Secretaría de Energía concluyeron en “desaconsejar” la entrega de la autorización también por la posible “interferencia” en las actividades petroleras: asegura que el BGP Prospector no puede detenerse ni modificar su trayectoria durante la exploración y, a pesar de que las tareas del buque sísmico incluyen un bombardeo sonoro del mar necesario para adquirir registros del subsuelo marino, sumaron el argumento más que particular de que la presencia de un buque cercano -a pesar de sus pequeñas proporciones y ser un velero- “genera un ruido ambiente que afecta directamente los datos sísmicos“.

Las tareas iban a ser desarrolladas por el buque neerlandés operado con Greenpeace y junto a investigadores del Instituto de Conservación de Ballenas. Por ejemplo, el Instituto de Conservación forma parte -según la información suministrada en su propio sitio web– de un programa de “monitoreo sanitario” de la ballena franca austral para conocer las causas de moralidad de los ejemplares que llegan a las costas de Chubut, y también de un programa de investigación (PIBFA) que consta principalmente de observación y “fotoidentificación” de ballenas francas australes.

Al respecto, una tercera opinión vertida al respecto fue del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), desde donde informaron que no podían proveer observadores para que en el buque haya científicos pertenecientes al gobierno nacional y no solo los del Instituto, financiados por la sociedad civil y sectores privados.

En mayo, el Witness, un velero de 22,5 metros de largo construido en 2003 y adquirido por Greenpeace en 2021, ya había estado en Mar del Plata en mayo de 2023 para visitar “las zonas donde la industria petrolera pretende expandirse“.

Incluso, el sitio especializado Pescare publicó a fines de octubre que el buque GC-26 Thompson de Prefectura “alejó” al buque neerlandés cuando intentaba acercarse a la zona del bloque marino CAN 100 a unos 300 km de Mar del Plata donde operan el BGP Prospector junto al Geo Service I y el remolcador Candela S.

Cabe recordar que justamente el potencial impacto de las tareas de exploración sísmica por su bombardeo sonoro contra las ballenas francas australes fue una de las razones que motivó la presentación de amparos en la Justicia y que incluso frenó durante meses las tareas englobadas en el proyecto “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, uno de los dos aprobados hasta el momento.

El segundo proyecto sísmico aprobado es el “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina”, a cargo de YPF. Hay un tercer proyecto -aún no aprobado- que abarca los CAN 107 y CAN 109 y que fue concedido a la empresa británica de origen neerlandés Shell, aunque en esos casos no hubo oposición judicial de Greenpeace.

La sísmica consta de un tipo de exploración distinta a la proyectada en el proyecto del pozo “Argerich-1”, también ubicada en el bloque marino CAN 100, que según informaron hasta el momento comenzaría a lo largo de diciembre, la cual consta de una perforación del lecho con fines exploratorios más precisos, también por parte de la noruega Equinor. En este caso también hubo oposición judicial de la organización ambientalista.