Pepsico: tras los despidos, el hostigamiento a los trabajadores

Además de despedir a 36 personas, la empresa aplicó descuentos a quienes se manifestaron en rechazo a la medida.

(Foto: archivo / Qué digital)

A casi un mes de los despidos concretados en la planta de Pepsico en el Parque Industrial de Mar del Plata, el conflicto en la fábrica continúa ante el hostigamiento que, denuncian, lleva adelante la firma a través de descuentos a quienes protestan y los intentos por desmovilizar a la planta.

El 11 de abril 36 trabajadores de los distintos turnos de la planta de Pepsico en Mar del Plata se encontraron con que habían sido despedidos: aduciendo complicaciones económicas en el marco de la crisis económica generalizada. Esta situación derivó en una paralización de la planta con protestas en el interior por parte de los trabajadores en rechazo al recorte de los puestos laborales.

Tras esa situación, el Sindicato Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) tomó intervención y denunció lo sucedido ante el Ministerio de Trabajo, aunque la audiencia fue recién el 18 de abril. En ese lapso y, a pesar de los problemas de “viabilidad” económica que argumentaba la empresa, ofreció indemnizaciones que terminaron por ser aceptadas por los despedidos.

Sin embargo, no terminó todo allí: los trabajadores que no fueron despedidos pero que se solidarizaron con sus compañeros y protestaron ese día hasta las 18 en la fábrica se encontraron con que habían sufrido descuentos de sus salarios, situación que también fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo ante lo que representa un nuevo intento de limitación al derecho a huelga.

Así, en una nueva audiencia realizada el 30 de abril, representantes de STIA destacaron que lograron el pago de la totalidad del premio bimestral y que se reconozcan dos horas de asamblea en el turno mañana, como también que no se realicen descuentos por presentismo ni puntualidad. “Para nosotros faltan todavía las horas de los compañeros que tomaron la asamblea, pero es una cuestión que seguiremos intentando resolver vía Ministerio”, explicó al respecto Aquiles Chávez, delegado sindical, en diálogo con Qué digital.

Esos descuentos, no obstante, aseguran que forman parte de una política de hostigamiento de la empresa para desmovilizar a los trabajadores, sobre todo en contextos de crisis donde, como ocurrió el 11 de abril, de la noche a la mañana pueden darse despidos.

“Lo hemos discutido muchas veces con los mandos medios. Están todo el tiempo mandando mensajes subliminales a la gente que lo que generan es una sensación de miedo, de incertidumbre en los compañeros que es lo que estamos buscando erradicar por parte de la empresa. Para nosotros el conflicto con la empresa sigue y se mantiene porque no es una empresa que se haya quedado estática después de los despidos. Al contrario, está profundizando en estas cuestiones de acoso”, planteó.

En un comunicado, además, recalcaron sobre las contradicciones entre el discurso y las prácticas de la multinacional: “Históricamente Pepsico ha vendido el eslogan de Somos una familia cuyo discurso realmente ha quedado olvidado en el tiempo, ya que no solamente arremete contra los trabajadores que despidieron sino también aquellas práacticas que se desarrollan en planta, que buscan someter a los trabajadores y literalmente que la gente no levante la mano o no reclame lo que corresponda“.