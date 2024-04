Así afectan los despidos en el Inidep: políticas públicas, petroleras y sostenibilidad

Investigadores se presentaron en el Concejo Deliberante y reclamaron que el Cuerpo se sume al pedido por la reincorporación de las 35 personas despedidas.

(Foto: Qué digital)

En una jornada de múltiples protestas en distintas dependencias estatales y mientras sus compañeros se manifestaban en las puertas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) en contra de los 35 despidos ya concretados, trabajadores del organismo se presentaron ante el Concejo Deliberante y solicitaron que el Cuerpo se encolumne tras ellos en los reclamos por la reincorporación, tal como lo hicieron al unísono cuando se intentó reformar la Ley Federal de Pesca. Qué tareas cumplían algunos de los despedidos por el gobierno de Javier Milei y cómo afecta al organismo y a la economía nacional su desguace.

El Inidep es solo una de las áreas afectadas por los despidos pero no es una más, considerando que acumula la mayor cantidad de desvinculaciones, según los relevamientos sindicales, a pesar de cumplir un rol estratégico en el desarrollo económico tanto como en el cuidado de ambiente, sobre todo ante la posibilidad del inicio de la explotación petrolera offshore.

En ese marco, un grupo de investigadores se presentó ante la comisión de Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo para solicitar el acompañamiento de los bloques de concejales. Esteban Gaitán, uno de los que habló ante la comisión, aseguró que los 35 trabajadores fueron “despedidos sin ningún tipo de justificación” y que el pedido principal es su “inmediata reincorporación“, tanto de investigadores como de personal administrativo o técnico.

Gaitán, además, reparó en que la gravedad de los despidos radica en que ya actualmente -y como pasa en otras áreas- había menos personal del necesario para un óptimo funcionamiento: “El Inidep viene trabajando hace un tiempo por debajo de su dotación óptima y, estas personas que fueron despedidas, la mayoría entró en el 2023 para cubrir lo que se denomina altas por bajas: cubren a personal jubilado o renuncias, es decir, no se incrementó la planta del instituto“.

Además, consideró que hay una contradicción en el discurso presidencial de apuntar a una economía productiva y generadora de divisas, al atacar la raíz de un instituto que sostiene a la actividad pesquera. “Están atacando a una institución sobre la que asienta una industria muy importante como la pesquera, generadora de empleo y principalmente exportadora”.

En consecuencia, reclamó tanto al sector pesquero como al arco político en su conjunto que se exprese tal como lo hicieron sin dudar cuando la reforma a la Ley Federal de Pesca encendió alarmas en el sector patronal y, como consecuencia, en los actores involucrados en la actividad: “Estamos viniendo a pedir algo similar, que se expresen a favor de la reincorporación de los trabajadores del Inidep, que entiendan la importancia del Inidep y que necesita un presupuesto acorde”.

Y además, el trabajador aclaró: “Dentro de los despedidos no hay solo investigadores. Hay personal administrativo, técnico y todos son igualmente valiosos. Nosotros estamos pidiendo la reincorporación de todos nuestros compañeros”, cerró.

QUÉ HACÍAN LOS DESPEDIDOS DEL INIDEP

En su exposición, los trabajadores trataron de explicar cómo afectan los despidos a distintas áreas ante un instituto que de por sí necesita de mayor personal para cumplir con sus tareas básicas: “Una de las personas despedidas del instituto era alguien que venía de las ciencias sociales a engrosar el Programa de Economía Pesquera, un programa que luego de sucesivas jubilaciones está conformado por una sola persona. El año pasado se logró contratar a alguien para que esté ahí, para tener mayor capacidad para desarrollar investigaciones fundamentales para implementar políticas públicas“, ejemplificó Gaitán.

Asimismo, sumó el caso de un investigador dedicado al Proyecto Centolla. “Se encargaba de actividades que tenían que ver con subirse a barcos comerciales a hacer tareas de la pesquería de centollas” con todo lo que implica al tratarse de un insumo de interés en el mercado.

De la misma manera, resaltó el rol que cumplen los investigadores del sector en la explotación petrolera offshore, sobre todo ante los cuestionamientos sembrados: “El Inidep es parte de este proyecto porque evalúa los estudios de impacto ambiental de la exploración petrolera offshore”, planteó el trabajador.

En cuanto a ese punto, Marcelo Pájaro, trabajador de hace más de 30 años del instituto, remarcó que el Inidep conformó un equipo de trabajo específico para analizar los estudios y asesorar a las autoridades de aplicación, y soltó: “Estamos de acuerdo con la bajada de línea de que hay que apoyar la exploración hidrocarburífera porque va a dejar dinero para el país pero que hay que hacerlo de la mejor manera posible”.

Otro de los investigadores, Jorge Colonello, dijo, además, que entre 2015 y 2019 trabajaron articuladamente con distintas áreas de gobierno para avanzar en la coordinación de la actividad hidrocarburífera: “En alguno de los estudios una de las especies más vulnerables terminó siendo la de los cartilaginosos, y a raíz de eso empezamos a trabajar con algunas empresas como Equinor para desarrollar campañas financiadas por las propias petroleras, es decir, como no pueden establecer medidas de mitigación, ellos se ponen a disposición de nosotros para desarrollar la evaluación de eso”.

Colonello es además jefe del programa de Pesquerías de Condrictios (peces cartilaginosos), desde donde asesoran a las autoridades nacionales a partir de la evaluación de esos recursos sobre los cuales, asegura, hay mucha presión incluso internacional para su conservación y que, a pesar de ello, sufrieron un despido.

“En nuestro programa hemos sufrido el despido de un chico que habíamos contratado el año pasado que vino de la Universidad de Buenos Aires con un promedio de 9.50 y en estos seis meses que estuvo con nosotros ya asumió como jefe científico de campañas de investigación, ya publicó informes, está desarrollando metodologías, y había sido contratado en función de su currículum”, ejemplificó.

La fiscalización de la pesca comercial, en tanto, también forma parte de la tarea diaria del Inidep y los trabajadores lo vincularon a la reciente polémica en torno a la pesca ilegal protagonizada por un barco de la empresa Prodesur: “Necesitamos que el Inidep esté en el mar, haciendo sus campañas con su gente pero también con sus observadores que se embarcan en los buques comerciales, en el buque Tai An contamos con un observador que estaba haciendo su tarea y notificó de las tareas que se estaban haciendo mal”, ejemplificó Gaitán y concluyó: “Sin Inidep no hay pesca sostenible, pero sin trabajadores no hay Inidep”.