Protestas y globos negros en Mar del Plata contra el desguace estatal y los despidos

Personas despedidas y gremios se manifestaron en distintas dependencias nacionales en el primer día hábil tras los despidos.

Con globos negros, carteles con nombres de las personas despedidas y protestas, trabajadores estatales y gremios realizaron distintas acciones de visibilización en Mar del Plata en contra del desguace estatal en distintas dependencias del gobierno nacional.

Como parte del brutal ajuste que sigue implementando el gobierno de Javier Milei en las más diversas áreas de la administración pública nacional, en Mar del Plata abril llegó con más de 100 despidos según los relevamientos sindicales, con todo lo que implica esa sangría laboral -que no se detiene- para distintas formas de asistencia y presencia estatal en el estado y en la economía.

Sobre todo, el foco estaba puesto en este miércoles al tratarse del primer día hábil tras la “revisión” de contratos que encabezó Milei para implementar una ola de despidos de aquellos contratados hasta el 31 de marzo.

Tal es así que, con todo lo que implica el cese de actividades en un marco de liberación de tarifas, una de las primeras movilizaciones del día estuvo centrada en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), donde días atrás comenzó a rumorearse el cierre de las delegaciones territoriales, entre ellas Mar del Plata: este miércoles se oficializó la Resolución 7/2024 del ente en el que se confirmaron los rumores. En ese marco, la sede local de Buenos Aires y Gascón amaneció con dos efectivos de la Policía Federal en las puertas para impedir el ingreso de los trabajadores: unos 18 empleados están en medio de una incertidumbre absoluta sobre su futuro.

Luego, la jornada se movilizó a la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación en La Rioja al 2153, donde 14 trabajadores que hace incluso décadas se desempañaban en el área fueron despedidos con todo lo que implica para un área que debe regular las ya deterioradas relaciones laborales públicas y privadas.

“En Mar del Plata no se presentó ninguna autoridad ni se aclararon criterios de evaluación. En cambio, sí se vivió durante tres meses un clima de congelamiento, incertidumbre y persecución que hoy tiene como resultado más de 500 desvinculaciones en todo el país”, plantearon en las últimas horas desde los gremios ATE y UPCN de Mar del Plata respecto al desconocimiento absoluto de a qué responde el cese de contratos.

Al igual que otros sectores, consideraron que estos despidos van más allá de un “ahorro” en el pago de contratos: “Este avasallamiento sobre el Estado es el primer paso para la validación de una política de flexibilización laboral en todos los sectores. No parece casual, por ejemplo, que dentro del ex Ministerio de Trabajo se hayan dado de baja todos los contratos por cupo laboral trans, a pesar de la ley que ampara dichas contrataciones. También recibieron notificación de no renovación personas con discapacidad, con tratamientos oncológicos y con más de 20 años de antigüedad en el cargo”, consideraron.

“El progresivo desguace y debilitamiento del organismo, primero devenido en Secretaría y ahora reducido notablemente en personal, indica claramente que la intención de este gobierno está lejos de garantizar derechos, y busca consolidar un plan de negocios entre los grandes magnates de la Argentina que deje a la masa trabajadora fuera de la conversación”, sumaron.

Casi en paralelo, trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), muchos de ellos contratados de manera precaria y donde se concentran la mayor cantidad de despidos -al menos 35- ya que al igual que en otros espacios se presentaron sus trabajadores para realizar sus tareas diarias.

A esas áreas deben sumarse los despidos ya concretados en Anses, Secretaría de Niñez y Adolescencia, Ministerio de Capital Humano, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Economía Social, Centro de Acceso a la Justicia, Base Naval, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Agencia Nacional de Seguridad Vial y en la Unidad Turística de Chapadmalal.

A nivel nacional, ATE ya registra más de 11 mil despidos en todo el país y se espera que, al igual que en Mar del Plata se realizará una asamblea frente a otra delegación del ex Ministerio de Trabajo en Santiago del Estero y Luro, este miércoles por la tarde se realice un plenario de delegados para profundizar y definir medidas de fuerza.