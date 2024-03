Petroleras: un nuevo buque llegó a Mar del Plata para iniciar otro proyecto exploratorio

Se trata del Pxgeo 2, un buque sísmico de bandera bahameña que habría sido contratado por YPF para iniciar la prospección en el CAN 102.

(Foto: Consorcio Portuario)

Un nuevo buque sísmico amarró en los últimos días en Mar del Plata: se trata del Pxgeo 2, una embarcación de bandera bahameña que sería el encargado de iniciar la prospección en el bloque marino CAN 102, otra de las exploraciones de petroleras aprobadas sobre la Cuenca Argentina Norte. También amarró el buque de logística Sunrise G.

Luego de que en octubre se iniciaran las primeras tareas sísmicas frente a Mar del Plata en los bloques CAN 108, CAN 100 y CAN 114 con la llegada del buque BGP Prospector, se espera por el comienzo del segundo de los proyectos de exploración sísmica aprobados por el gobierno nacional, el “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina”, a 310 kilómetros del puerto local.

En este caso, la cuestionada actividad offshore consta de una concesión a cargo de YPF y la noruega Equinor en partes iguales a desarrollarse en la zona común de pesca argentino-uruguaya, proyecto que tuvo novedades en los últimos días luego de que desde el Consorcio Portuario dieran a conocer la llegada de un nuevo buque sísmico, el Pxgeo 2, junto al de apoyo logístico Sunrise G al puerto marplatense, a la espera de comenzar tareas de investigación sísmica mar adentro.

Es que los buques sísmicos, según la documentación oficial, suelen contar con dos embarcaciones de apoyo, una de guardia o seguimiento y otra para abastecer de provisiones o cambiar la tripulación. Sin embargo, cabe mencionar que los estudios de impacto ambiental de los dos proyectos aprobados frente a Mar del Plata fueron realizados en base a las características del BGP Prospector y sus buques de apoyo Geo Service 1, y Candela S y fueron esas embarcaciones las que iniciaron las tareas en el CAN 100.

A pesar de esa documentación, fuentes portuarias consultadas por Qué digital confirmaron que esos barcos serán los que realizarán las tareas exploratorias de prospección sísmica 3D en el CAN 102. Al respecto, en caso de haber habido algún cambio en la operatividad autorizada, la Resolución 10/2023 del Ministerio de Ambiente firmada en abril de 2023 indicaba que toda modificación al respecto debía “ser informada previamente y con la debida antelación a esta autoridad, a los fines de verificar la correspondiente evaluación”.

En cuanto al Pxgeo 2, se trata de un buque perteneciente a una empresa homónima que, según publicó el sitio Offshore Magazine, el 7 de febrero de 2023 firmó contrato con Shell para ofrecerle servicios de adquisición sísmica por dos años.

Y en cuanto a proyectos sísmicos en trámite, Shell cuenta con la concesión junto a QP Oil and Gas (60% y 40%, respectivamente) para explorar las áreas 107 y 109 de la Cuenta Argentina Norte, a 198 kilómetros de Mar del Plata, pero aún ese proyecto no fue aprobado.

Por otro lado, en cuanto al tercer proyecto aprobado -el único que no es una exploración sísmica- se aguarda por la perforación exploratoria del bloque CAN 100, denominado “Pozo Argerich”, en otro tipo de relevamiento offshore previsto en el área, en ese caso por parte de la empresa Equinor y a través de un buque especializado.