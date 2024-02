Colectivos: la UTA lanzó un paro pero afirman que en Mar del Plata no se sumarán

La medida de fuerza fue dispuesta para el interior del país para el jueves por 24 horas. La seccional local del gremio definió no adherirse.

(Foto: archivo / Qué digital)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) nacional lanzó un paro de colectivos de corta y media distancia para el jueves en el interior del país, pero la conducción de la seccional Mar del Plata decidió no sumarse la medida. El conflicto se desató por la falta de avances en la negociación paritaria con las cámaras empresarias: el gremio a nivel nacional acusa que tras la quinta audiencia todavía no hubo una oferta de aumento y las empresas aducen que el gobierno nacional “suprimió todo aporte al transporte del interior”.

El paro por 24 horas para los colectivos de corta y media distancia del interior del país durante el jueves fue lanzado por el consejo directivo nacional de la UTA, que encabeza el dirigente Roberto Fernández.

De todas maneras, desde la seccional Mar del Plata de la UTA, que está a cargo de una agrupación disidente a esa conducción nacional, habían explicado este martes a la noche en diálogo con Qué digital que la comisión directiva tenía previsto reunirse este miércoles para definir si se sumarían o no al paro.

Sin embargo, este mismo martes pasadas las 22 afirmaron que no se adherirán al paro. “Desde la seccional Mar del Plata no se para el servicio ya que estamos en contra del manoseo cada vez que se cierra una paritaria”, sostuvieron desde el gremio que conduce a nivel local Maximiliano escriba.