Por la paritaria y la crisis en el gabinete de Milei, amenazan con un paro de colectivos

Por la eyección de Guillermo Ferraro del gabinete, desde la UTA aseguran que no tienen con quién hablar para garantizar recursos a las empresas en medio de la paritaria.

(Foto: archivo / Qué digital)

Cuando el gabinete de Javier Milei se encuentra en medio de una crisis en paralelo al tratamiento de la ley “ómnibus” -central para el programa de gobierno de ajuste y retroceso estatal- desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aseguran que no tienen con quién hablar para garantizar a las empresas los subsidios nacionales claves para pagar salarios y, en consecuencia, se declararon en estado de alerta y amenazan con un paro de colectivos en caso de no haber avances en la paritaria.

En los últimos días de la semana pasada medios nacionales dieron a conocer -como suele suceder con otras medidas claves de Milei, no hubo información oficial inicialmente- que Milei echó del gabinete a Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, un área que desde la conformación de gabinete se volvió central ya que concentraba tanto la obra pública como el transporte.

Y el viernes el Ministro de Economía, Luis Caputo, habló al respecto en conferencia de prensa tras los rumores del despido de Ferraro, confirmó que Infraestructura desaparecería y que pasaría a estar bajo la órbita de su ministerio. Y justamente el sábado llegó la primera información oficial al respecto con un comunicado de prensa de Presidencia en el que adelantaron que era inminente la presentación de la renuncia de Ferraro aunque adujeron que la misma sería “por razones personales”.

Y esa situación no tardó el trasladarse al servicio de colectivos y en potenciar la incertidumbre ya existente en torno a los subsidios: desde la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a cargo de Roberto Fernández manifestaron su “sorpresa” por el desmembramiento del ministerio y cuestionaron: “Nuevamente no tenemos con quién dialogar y la Secretaría de Transporte no cuenta con funcionarios para resolver nuestros reclamos”.