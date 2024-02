Colectivos: Montenegro llevó al gobierno nacional el reclamo por los subsidios

El intendente fue recibido junto a otros jefes comunales por el Secretario de Transporte mientras se debate un nuevo aumento del boleto en la ciudad.

(Foto: prensa MGP)

En medio del ajuste y la anunciada quita de subsidios al transporte que por el momento se traduce en una total incertidumbre, el intendente Guillermo Montenegro fue recibido junto a otros jefes comunales por el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, a quien le plantearon el desconcierto por el envío de fondos a las empresas y volvieron a insistir con la necesidad de una distribución más equitativa de las partidas en relación al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Después de que la semana pasada Montenegro se reuniera de manera virtual con un grupo de intendentes del interior, tal como sucedió al algunas ocasiones con la gestión de Alberto Fernández, para insistir con la necesidad de equiparar los subsidios que se reciben por parte del gobierno nacional para financiar al transporte público, en las últimas horas todos participaron de una reunión con Mogetta.

El encuentro y la insistencia de Montenegro con el tema se produce en un contexto clave: el Concejo Deliberante trata un nuevo pedido de actualización tarifaria ya que los empresarios buscan un descomunal aumento del boleto que lo lleve de los actuales $297,32 a $854,46, es decir un 187% de incremento.

Incluso, tras haber pedido esta semana un estudio de costos al Ejecutivo, la comisión de Movilidad Urbana volvió a poner el expediente en el orden del día de la reunión programada para el lunes.

Según explicaron desde el gobierno municipal, los intendentes le transmitieron al secretario de Transporte su preocupación por la falta de certezas sobre el envío de recursos correspondientes a 2024 e hicieron hincapié en “la fuerte discriminación que se vive en las diferentes ciudades del interior con respecto al subsidio del transporte en comparación con la Ciudad de Buenos Aires y AMBA”.

“Hasta diciembre del 2023 el Estado nacional financió el 90% del costo real del boleto en el AMBA, mientras que en ciudades del interior el monto cae por debajo del 25%. No hay una razón objetiva para sostener esta desigualdad y eso es lo que venimos a plantear: que sea equitativo”, declaró Montenegro.

De la reunión, de la que no se conoció cuál fue la respuesta dada por el funcionario nacional, participaron además los intendentes y funcionarios de otras ciudades como Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto), Rosario Romero (Paraná), Nerina Manganelli (Rosario). Jorge Jofré (Formosa), Mariano Gaido (Neuquén), Juan Pablo Poletti (Santa Fe) y Daniel Passerini (Córdoba).

TENSIÓN CON LA UTA Y LAS PARITARIAS

Durante esta semana la crisis generada en el gobierno de Javier Milei tras el anuncio de la salida del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, de quien dependía la Secretaría de Transporte, generó tensión con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desde donde aseguraron no tener con quién hablar para garantizar a las empresas los subsidios nacionales claves para pagar salarios y, en consecuencia, se declararon en estado de alerta y amenazaron con un paro de colectivos en caso de no haber avances en las paritarias.

En ese contexto, en los últimos días el ministro de Economía, Luis Caputo, que pasará a quedar a cargo de todas las áreas que hasta el momento encabezadas por Ferraro, emitió un comunicado en el que afirmó haber instruido a la Secretaría de Transporte a recibir al sindicato y cámaras empresarias del Área Metropolitana de Buenos Aires “con la premisa de garantizar negociaciones libres”.

De todas maneras, el comunicado reparó en que “el organismo no presenta ni presentará a ninguna autoridad en la mesa de diálogo, ya que no corresponde la intervención de otro organismo nacional en una discusión entre empleadores y empleados que no sea el ámbito propiciado por la Secretaría de Trabajo”. Mientras tanto, la negociación entre el gremio y las empresas seguía hasta este viernes sin acuerdo. En general la negociación con las empresas del AMBA suele anteceder a la de las firmas del interior del país.