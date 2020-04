Ayelén Tarabini anunció su retiro de la gimnasia con una carta y denuncias de maltrato

La atleta marplatense publicó un texto en sus redes sociales en el que contó serios episodios con el entrenador de la Selección Argentina, Roger Medina.

(Foto: Ricardo Bufolin)

La gimnasta marplatense, Ayelén Tarabini, ex número 1 del ranking mundial en 2015 en viga y piso, anunció su retiro de la actividad en una carta que subió a sus redes sociales, en la que también denunció maltrato por parte del entrenador principal de la Selección Argentina, Roger Medina, brasileño que está al mando desde el 2019.

Tarabini contó en una extenso escrito los logros tanto nacionales como internacionales que consiguió durante su carrera, las lesiones que tuvo en los últimos años y cómo el coach Medina la hostigaba durante los entrenamientos. Esta última fue la causa principal por la que decidió retirarse de la gimnasia artística a los 27 años.

“Hola a todos. Mucha gente me escribe si voy a clasificar a Tokio. La respuesta es no”, comienza el comunicado de la marplatense. Cuando centró el mensaje en el entrenador brasilero fue aún más contundente. “Dijo que todos somos iguales, no le importa la que tiene 13 o 27 años. Todos los días haciendo la misma preparación física, mismos ejercicios, sin importar nada. Pretendía que haga 30 dobles mortales sin entrar bien en calor por día. Mi entrenadora (Lucía Lamanda) estaba preocupada porque me decía que si no hacía todo lo que él decía me sacaban de la Selección“, detalló Tarabini.

“Me costó mucho, recibí malos tratos, malas caras, se hicieron pruebas físicas de las cuales en todas quedé primera, no era cuestión de estar bien físicamente sino de entender cómo tiene que entrenar cada una para aprovechar su potencial”, explicó.

La carta siguió expresando momentos incómodos que vivió la marplatense. “Después de una muy dura etapa y mal entrenamiento, ya que era todo como un capricho fuera de todo sentido común (…), cuando volví a los dos días a mi gimnasio sufrí un desgarro de más de 4 centímetros (…). Faltaba poco para clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2019 (…), pero el día donde me tenía que mostrar, con lo justo para mostrar mi buen trabajo, Medina me empezó a gritar y a enojarse porque mi entrenadora (…). Me empezó a gritar y a faltar el respeto porque llegué unos segundos tarde a la entrada en calor (…). Más tarde van mis entrenadoras a mi habitación y me dicen que él no me quiere en el equipo, que quiere un equipo joven y me van a sacar del equipo para Lima 2019″, relató la gimnasta.

Por último, cargó contra los dirigentes de la Confederación: “Hablé con el presidente (…), le pedí salir de su sistema, que se haga un selectivo y demostrar quién es mejor, me dijo que sí, que es posible, que espere a que lo hablen y me respondan, lo cual no hicieron, porque pasaron semanas y tuve que volver a llamar y la respuesta fue no. Que ellos apoyan su proyecto, que si yo quería estar en la Selección iba a ser bajo su mando. Mi respuesta fue ‘entonces hasta acá llego’ (…). No clasifiqué a Tokio ni a Río, ambas por cuestiones diferentes, pero estaba allí, lista para todo cuando, una por una lesión y otro por un grupo de personas malintencionadas, no me lo permitieron“, cerró la carta la marplatense Ayelén Tarabini.