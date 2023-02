Dos golazos opacaron el debut de Aldosivi en la Primera Nacional

El “Tiburón” se presentó en el año y como local sufrió una derrota por 2 a 1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

(Fotos: Qué digital)

Por: Federico Iavagnilio redaccion@quedigital.com.ar @FedeeIava

Aldosivi debutó en la temporada 2023 de Primera Nacional con el claro objetivo de regresar lo más rápido posible a la primera división pero su presentación en el año en Mar del Plata fue opacada por dos golazos con los que Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó por 2 a 1.

Por la primera fecha de la Zona B de la segunda categoría del fútbol argentino, el Tiburón no pudo ante una Lepra mendocina que se llevó del estadio José María Minella de Mar del Plata 3 importantes puntos gracias a dos golazos, el primero de tiro libre de Ezequiel Ham y el segundo de Luciano Abecasis desde casi 30 metros.

La popular Sur del estadio mundialista contó con un gran colorido y una muy buena concurrencia de público que se quiso hacer presente en el primer partido del año, en el que las ilusiones se renovaron meses después del descenso y con la meta de volver a la Liga Profesional.

Entre el público que se encontró en el Minella, además, estuvo presente el actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, sentado en una de las cabinas al lado del manager del Tiburón, Hernán Tillous.

En cuanto al juego, una pincelada de Ezequiel Ham desdibujó un primer tiempo en el que Aldosivi fue el que, con sus armas, propuso ser protagonista desde el pitido inicial. No obstante, la primera clara había sido de la Lepra mendocina, por medio de un centro al corazón del área donde Alex Arce se anticipó a todos y metió un potente cabezazo, pero una buena respuesta del arquero Lucas Bruera le ahogó el grito al delantero.

Con Matías Reali muy desequilibrante en ambos costados, la visita se animaba. Y fue mediante un robo tras pérdida de Facundo Tobares, que al ex Círculo Deportivo le cometieron infracción muy cerca del área. El encargado de ejecutar el tiro libre directo fue el volante ex Argentinos Juniors, Ham, que remató de forma tan precisa que la pelota pasó por encima de la barrera y se coló muy cerca del palo derecho de un Bruera que, por más que se estiró, no llegó a desviarla.

Con la obligación de ir abajo en el marcador como local, Aldosivi tuvo que imponerse en campo rival aunque sin encontrar demasiada profundidad. Lo más peligroso fueron remates de media distancia por parte de Rufino Lucero, Juan Manuel Olivares (la pelota se desvío en un defensor y posteriormente pegó en el travesaño) y, sobre el final, de Gustavo Turraca.

Para el arranque del complemento, el entrenador Fernando Teté Quiroz (muy bien recibido por el público tras su regreso al club) metió mano en el equipo e hizo ingresar a Juan Manuel Vázquez para ayudar en la elaboración de juego, y a Manuel Panaro para tener más presencia en el área rival. Y los cambios dieron sus frutos.

Y fue a los 52’ que mediante un milimétrico envío de Stefano Callegari, Vázquez la controló de pecho y definió sutilmente por encima del experimentado arquero Gagliardo para marcar la igualdad en el estadio Mundialista.

Cuando las ilusiones volvían a proliferar en el elenco marplatense, un zapatazo del exRiver Luciano Abecasis de 30 metros de distancia apagó nuevamente las esperanzas. Tal fue el baldazo de agua fría que significó el 1 a 2 a los 70’ que el Tiburón no encontraría nuevamente herramientas para volver a partido.

Finalmente fue derrota para Aldosivi en su debut en el 2023 y ante sus hinchas. El próximo encuentro de Aldosivi, el segundo de los representantes de Mar del Plata en la divisional, será el viernes, cuando desde las 21 visite a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, lo que deparará uno de los viajes más largos de la temporada.