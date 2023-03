Semeniuk y el debut de Círculo: “Creemos que llegamos en óptimas condiciones”

El “Papero” inicia una nueva temporada en el Federal A este domingo desde las 18 como visitante ante Cipolletti.

(Foto: Martín Angelini / prensa Círculo Deportivo)

Círculo Deportivo de Otamendi comienza este domingo una nueva temporada en el Federal A cuando desde las 18 visite a Cipolletti por la primera fecha de la Zona A. En la previa, su entrenador, Pablo Semeniuk, habló con Qué digital y se mostró conforme con la conformación del plantel y de cómo llega el equipo: “Creemos que llegamos en óptimas condiciones”, expresó.

Un Círculo Deportivo renovado inicia una nueva ilusión en la tercera categoría del fútbol argentino. Es que tras una temporada muy irregular en la que se salvó del descenso en las últimas fechas, ahora la dirigencia decidió dar vuelta la página y no solamente contrató a un nuevo entrenador como el cordobés Semeniuk, sino que además sumó a 15 refuerzos, varios de ellos de experiencia para afrontar un año que seguramente será largo y difícil.

“Hemos tenido seis semanas de entrenamiento, lógicamente los entrenadores siempre queremos más tiempo porque a más tiempo se pueden ir afinando más cosas, pero es lo que tuvimos la mayoría de los equipos. Aún no se sabe si han sido buenas, regulares o malas, pero creemos que llegamos en óptimas condiciones, pero después en el partido vamos a ver quién puede imponer un poco más el ritmo del juego y cuántos minutos vamos a aguantar la intensidad que queremos”, le dijo a este medio, y también reconoció una preocupación: “La mayoría de los equipos no hemos hecho amistosos con clubes de la misma categoría sino con equipos de la liga local, y mi incógnita pasa un poco por ahí”.

En total son 15 los refuerzos para esta temporada, de los cuales varios son de experiencia y que conocen las diferentes categorías del ascenso argentino: En primera medida llegaron el arquero Federico Tursi, los defensores Guillermo Pfund y Gabriel Ferro, los volantes Joaquín Bassani, Sebastián Heredia, el creativo Matías Dolce, el extremo Jeremías Bertacin y el delantero Axel Pereyra. Más tarde se sumó Damián Schvindt, Francisco De Souza, Ezequiel Denis y el centrodelantero Cristian Taborda, y en la última semana el Papero se aseguró al volante Eduardo Keko Scasserra, el creativo Joaquín Rikemberg y al atacante Lautaro Ruiz Martínez.

“El equipo se va a ir construyendo mientras se juegue el torneo. Los pocos amistosos que hemos podido hacer hemos mostrado buenas señales, por lo menos en lo que nosotros queremos futbolísticamente, a pesar del poco tiempo de trabajo. Así que estamos muy contentos con los refuerzos que llegaron, con el plantel que se armó, asique con mucha ansiedad y expectativas de comenzar”, manifestó el entrenador cordobés de 40 años y quien llega de dirigir a Deportivo Colón de Colonia Caroya en el último Regional Amateur, donde fue eliminado en cuartos de final.

Al respecto del debut de su equipo, Semeniuk le tiene respeto a su rival en la primera jornada: “Cipolletti es un equipo grande de la categoría y siempre los equipos grandes son equipos de temer, independientemente de cómo estén. También a nosotros como club nos ha costado un poco lo que son los juegos como visitante asique con expectativa de sumar y de empezar a cambiar un poco esa dinámica y que el equipo se muestre fuera de casa como un equipo combativo y con posibilidades de ganar el partido”, manifestó.

Una de las grandes novedades para esta temporada en el Federal A es el peculiar formato de torneo. Es que el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó que los 36 equipos participantes fueran divididos en cuatro zonas de nueve, por lo que el Papero integra la Zona 1, y jugará 32 partidos en cuatro ruedas todos contra todos y tendrá cuatro fechas libres. Como parte del nuevo formato, los cuatro primeros de cada grupo clasificarán a los playoffs por el ascenso, mientras que el último de cada una de las zonas perderá la categoría y descenderá al Regional Amateur.

“Si el formato tanto económicamente como deportivamente es bueno lo vamos a saber a fin de año. Uno piensa que jugar cuatro veces con los mismos equipos puede no ser tan motivante, pero a lo mejor también le da más chances a los equipos que no se armaron para pelear, no lo sabemos, es un cambio brusco. Uno realmente está acostumbrado a otra cosa.Si bien lo nuevo o novedoso no parece tan bueno, aún no lo sabemos. Vamos a esperar a que termine, para ver si económicamente a los clubes le sirve viajar menos”, expresó el entrenador Smeniuk al respecto del formato del torneo para este 2023.

Círculo comparte la Zona A (ó 1) con Germinal (Rawson); Cipolletti (Río Negro); Sol de Mayo (Viedma); Olimpo (Bahía Blanca); Villa Mitre (Bahía Blanca); Liniers (Bahía Blanca); Sansinena (General Cerri); y Santamarina (Tandil).

“Es muy dura la zona porque tenemos a Villa Mitre y a Olimpo que son candidatos a ascender en zona de 18, asique en zona de 9 son más candidatos aún. Nos tocó una zona muy difícil. Creemos que la Zona 1 y la 4 son muy complejas, aunque todas las zonas tienen su particularidad. La idea es terminar lo más arriba posible”, resumió.