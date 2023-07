Crimen de Daniel Marcel: la familia, a la espera de una pericia balística

Cotejarán la bala que mató al padre del periodista Marcelo Marcel con la secuestrada al único detenido.

(Foto: archivo / Qué digital)

La investigación por el crimen de Daniel Marcel en el barrio Regional continúa y este martes el hijo de la víctima, Marcelo Marcel, confirmó que mantuvo contacto con la fiscal del caso y que este sábado se realizará la pericia balística que buscará determinar si la bala que mató al hombre de 78 años corresponde al arma incautada al único detenido horas después del hecho.

Este martes y tras haberse contactado con la fiscal del caso, Romina Díaz, el periodista de trayectoria en medios locales y exfuncionario municipal brindó detalles de la investigación en una conferencia de prensa realizada en la misma casa en la que sucedió el crimen de su padre el viernes por la noche, en pasaje Gabito Banat entre Alvarado y San Lorenzo en un intento de robo.

Ante la prensa, Marcel destacó el trabajo de la investigación y aseguró que el Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) está llevando adelante las averiguaciones para dar con el segundo de los implicados, quien terminó llevándose “la billetera y algunas cosas, algo menor a esta altura”, indicó.

Mientras tanto, si bien continúan los trabajos para corroborar que el joven de 27 años, identificado como Nicolás Fernández, detenido horas después por disparar en la vía pública fue efectivamente quien asaltó y mató a Daniel Marcel, para la familia y particularmente para Marcelo Marcel, testigo directo del hecho, no hay dudas que el imputado fue el autor: “Los datos que di de este chico terminan de comprobar que era él. La familia no tiene ninguna duda de que fue este chico. Pedimos que esto no se caiga”, expresó.

En este marco, indicó que está previsto que el sábado se realice una pericia balística sobre el arma secuestrada al joven al momento de ser detenido por realizar detonaciones en inmediaciones de su casa, y la bala extraída de la operación de autopsia. Además, Marcel indicó que otra arma fue incautada, en ese caso la de la hermana del imputado, una oficial de policía que fue quien terminó llamando al 911 para que detengan al joven. Ese arma también sería peritada el sábado.

Respecto al momento del asalto, el periodista relató que el joven y hasta el momento único detenido “no sabía qué hacer” y que incluso podía llevarse el auto que estaba encendido en la vereda. “Jamás me negué a entregarle lo que me pedía”, dijo y mencionó que el joven estaba “muy exaltado” al punto tal que le gatilló a él antes de forcejear y matar a su padre: “Cuando me dispara pero el disparo no sale por los nervios que tenía, le pregunté qué estaba haciendo“.

“No puedo tomar dimensión de lo que le pasaba a este chico por la cabeza, evidentemente no estaba bien porque la propia familia termina denunciándolo. Estamos hablando de un pibe joven pero que estaba fuera de sí“, completó Marcel a la vez que confirmó que el propio intendente Guillermo Montenegro estuvo con él y que el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, lo llamó.

El hecho investigado sucedió el viernes después de las 20 cuando Marcelo Marcel llegaba a la casa de su padre en pasaje Gabito Banat entre Alvarado y San Lorenzo, es decir, entre los barrios Regional y Las Lilas. En ese momento fue abordado por dos personas con fines de asaltarlo.

Sin embargo, los asaltantes lo hicieron ingresar a la vivienda y, tras escuchar los gritos, el hombre de 78 años intentó interceder, forcejeó con uno de los asaltantes quien finalmente terminó efectuando dos disparos, uno de los cuales le provocó la muerte al padre del reconocido periodista local.

Horas después del hecho, a las 23 en San Lorenzo al 6800, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) detuvo por tenencia ilegal y abuso de arma a un joven que estaba realizando disparos al aire con una pistola 9 milímetros en su poder. Desde entonces, a partir del avance de la investigación, quedó detenido identificado como el joven que horas antes mató a Daniel Marcel.