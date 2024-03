Un triple choque terminó con dos autos sobre la vereda

Sucedió este martes en la zona de La Perla. No hubo personas heridas.

Un triple choque terminó con dos de los autos involucrados sobre la vereda en la zona de La Perla: no se reportaron heridos pero los vehículos sufrieron importantes daños.

Según informaron fuentes policiales, en el hecho tomaron intervención efectivos de la comisaría primera luego de ser advertidos a través de un llamado al 911 por un choque en Libertad y Jujuy.

Al llegar al lugar indicaron que se encontraron con un triple choque entre un Ford Focus conducido por un joven, un Volskwagen Fox conducido por una mujer y un Renault Sandero con una joven a bordo.

Producto del impacto, dos de los vehículos involucrados terminaron sobre el cordón: el Fox, que se llevó la peor parte, terminó cruzado en la vereda aunque según informaron fuentes policiales no hubo personas heridas.

Producto del impacto, no obstante, intervino una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) quien asistió a los conductores pero no dispuso su traslado.

Además, se hizo presente personal de Tránsito, quien realizó el test de alcoholemia a los conductores aunque el mismo arrojó resultado negativo.