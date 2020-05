Coronavirus: una “muestra contaminada” derivó de un caso positivo a uno recuperado

El intendente Montenegro sostuvo que eso ocurrió con el caso del trabajador de la salud al que este lunes se le dio de alta oficial. “Se infiere que nunca estuvo infectado”, afirmó.

El intendente Guillermo Montenegro informó este martes en conferencia de prensa que el último caso positivo de coronavirus detectado en un trabajador de la salud de Mar del Plata al que finalmente este lunes se lo consideró como “recuperado” y de alta en el parte oficial implico una circunstancia por demás particular que lo llevó a inferir que, en realidad, “nunca estuvo infectado”. Es que el jefe comunal expuso que, de acuerdo a las explicaciones oficiales que recibieron, una “muestra contaminada” derivó en un primer resultado positivo que luego, con la misma muestra, dio negativo.

En una conferencia de prensa realizada este martes, el intendente Montenegro hizo referencia a la situación epidemiológica en la que se encuentra la ciudad en torno al covid-19 y así repasó que actualmente en Mar del Plata hay ocho casos activos, según reflejó el parte de la noche de este lunes, con dos nuevos casos positivos -una mujer de 51 años y un hombre de 66- y un paciente recuperado, un trabajador de la salud de 47 años.

Y sobre ese último caso “recuperado”, el intendente contó una situación particular en torno a las muestras tomadas.

Para ello, en primer lugar explicó cómo es el funcionamiento del sistema por medio del cual en todo el país cada municipio y provincia conoce los casos que se van analizando y detectando. Así, dijo que cada dato que se difunde es de acuerdo a lo que se carga en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), al que tienen acceso la Secretaría de Salud y los laboratorios que realizan los test.

Según detalló, en Mar del Plata hay tres laboratorios habilitados oficialmente por el Instituto Malbrán para analizar muestras de covid-19 y que tienen ingreso a ese sistema: dos públicos como lo son el Instituto Nacional de Epidemiología (INE) y el Hospital Interzonal y uno privado, que no especificó cuál es.

Esa introducción fue realizada para explicar lo sucedido en torno al último caso que este lunes fue informado oficialmente como “recuperado”, perteneciente a un trabajador de la salud de 47 años que había sido ingresado al sistema como positivo el jueves pasado.

“La muestra la cargó un laboratorio de Bahía Blanca, que cargó un caso positivo. Después fue informado a partir de un nuevo análisis -con la misma muestra que hizo el laboratorio- que esa muestra había estado contaminada y por lo tanto dio negativo. Y eso ayer fue cargado al SISA como recuperado, pero queda claro que la primera muestra tomada fue contaminada, por lo tanto se infiere que ese paciente, que era personal de salud, nunca estuvo infectado”, puntualizó el intendente.

Por otro lado, en el marco de la conferencia de prensa insistió en que aún no tiene elementos para poder afirmar que haya circulación comunitaria del coronavirus en Mar del Plata. “No tenemos elementos objetivos que nos permitan aseverar que hoy en la ciudad tenemos transmisión comunitaria. Esto no quiere decir que no estemos trabajando desde el día cero como si la tuviéramos”, planteó.

