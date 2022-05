Bono de refuerzo: Anses abre las oficinas este sábado en el cierre de la inscripción

Desde el organismo explicaron que todas las oficinas del país atenderán de 8 a 14 para aquellas personas que aún no realizaron el trámite de inscripción.

(Foto: archivo / Qué digital)

Este sábado cierra el plazo para realizar la inscripción para acceder al bono de refuerzo de ingresos de Anses o “nuevo IFE” para sectores de trabajadores no regularizados, de casas particulares y monotributistas de categorías más bajas, y la Administración Nacional de la Seguridad Social anunció que durante esta jornada abrirá sus oficinas de todo el país para que aquellas personas que aún no lo hicieron y no puedan completarlo a través de la web puedan acceder a anotarse.

Según informaron desde el organismo que conduce la marplatense Fernanda Raverta, este sábado Anses abrirá al público todas las oficinas del país en el horario de 8 a 14, para recibir a aquellas personas que aún no hayan podido realizar la inscripción y que tengan pendiente actualizar datos o presentar documentación personal.

Es que la incripción para poder acceder al bono de refuerzo de ingresos se podrá realizar hasta este sábado inclusive como último día, para lo cual también continuará habilitada la página oficial Mi Anses las 24 horas.

En Mar del Plata las oficinas de Anses están ubicadas en avenida Constitución 6145, avenida Luro 4942, en la zona del Puerto en Rondeau 670 y Ayolas, en la avenida Independencia 3151 y en la localidad de Batán en Colectora Ruta 88 y Calle 149.

Por su parte, desde este jueves, las personas que ya se inscribieron en el sistema para poder acceder al pago del bono de refuerzo de $18 mil -a pagar en dos cuotas- pueden consultar si fue asignado o no el beneficio. La consulta se realiza en el mismo aportado de la página web de Anses que se realizó el proceso de incripción.

El bono de refuerzo, según lo anunciado por Anses, comenzará a abonarse en su primera cuota el jueves 19 de mayo, aunque por el momento no fue oficializado el cronograma completo, aunque se especula que funcionará como el resto de las prestaciones según la terminación del DNI.

Cabe recordar que el bono de refuerzo de ingresos de Anses cuenta con dos versiones: una destinada a personas jubiladas y pensionadas que cobran hasta dos haberes mínimos, quienes no tienen que realizar ninguna inscripción y percibirán $12 mil de manera automática junto con sus haberes de mayo; y otra dirigida a trabajadoras y trabajadores informales, monotributistas sociales y de las categorías A y B y trabajadoras y trabajadores de casas particulares, quienes percibirán $18 mil en dos cuotas a cobrar en mayo y junio y sí deben realizar todo el proceso de inscripción.