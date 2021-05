25 de Mayo: una investigadora marplatense propone repensar la Revolución

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

A 211 años del 25 de Mayo de 1810, la historiadora y docente universitaria Valentina Ayrolo junto al Conicet Mar del Plata repasó la historia, relacionando hechos, dialogando con protagonistas y sobre todo invitó a cuestionar lo aprendido en libros. “El tema de la participación de mujeres, indios y afrodescendientes hoy ya no es más una ausencia”, aportó Ayrolo.

La semana de la Revolución de Mayo cambió el destino de nuestro país. A 211 años de los hechos, Valentina Ayrolo, como tantos otros y otras que estudian nuestra historia, buscan resignificar las fechas patrias. En este aniversario, atravesado por la cuarentena por el avance de la pandemia de coronavirus, propone volver a dialogar con el pasado para que la “historia siga viva”. Con este objetivo la historiadora, junto al Conicet Mar del Plata, instó a revisar los sucesos que acontecieron a partir del 25 de Mayo.

Valentina Ayrolo es investigadora independiente del Conicet, doctora en Historia por la Universidad de Paris I, Panthéon-Sorbonne, y profesora titular de la cátedra de Historia Argentina del siglo XIX en el Departamento de Historia, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Además, es directora del Doctorado en Historia de la misma Facultad y del grupo de investigación “Problemas y debates del siglo XIX”.

En este 25 de mayo del 2021, desde el Conicet Mar del Plata compartieron el resto de la historia más conocida: la junta de gobierno, escarapelas, lluvia, pueblo y un gobierno patrio que se cansaba del “yugo español” y decidía su propio destino dirigido por un grupo de personas que hoy se recuerdan en calles, monumentos y algunos billetes. En el marco de la fecha patria, invitaron a cuestionar: “¿Qué pasaba en las calles de 1810?, ¿Quiénes estaban en esa Plaza?, ¿por qué buscar la libertad? ¿Qué papel jugaron los religiosos en el proceso?”.

Desde el Centro Científico Tecnológico local remarcaron que se suele platear la revolución como un proceso “inevitable, como la utopía de ‘Los Patriotas’ que movidos por ideas de libertad motorizaron el cambio”. Sin embargo, describieron: “Había otros actores en juego que aportaron al cambio”.

“Hay que recordar que el entonces Virreinato venía de las invasiones inglesas que habían planteado una cotidianeidad diferente. Los cambios en la vida diaria pusieron en evidencia a la elite colonial, a los comerciantes y al clero que era posible la gestión autónoma de los asuntos del gobierno local”, explica Ayrolo.

“Los cambios no eran algo sutil, hablamos de cambios en el paisaje local a partir de la aparición de militarización de la sociedad, de la politización de todos los espacios sociales, desde tertulias hasta pulperías, pero también la incorporación del ‘bajo pueblo’ a partir de su inclusión en las milicias”, ilustra la historiadora y agrega: “Se había establecido una mayor circulación de ideas que proponían cambios en el orden social y rompían con la concepción corporativa que se tenía de la sociedad”.

Además, subrayó que las invasiones inglesas habían dejado una marca evidente en el Virreinato. Es más, la historiadora señaló que hubo localidades que mantuvieron ingleses presos, algunos de los cuales se incorporaron a la sociead a través de casamientos con mujeres locales o llegaron incluso a ser requeridos por su profesión, como médicos. Sin dudas, remarcó, las invasiones inglesas habían dejado huella en el pueblo y las cosas ya no iban a volver a “ser como antes”.

— CONICET Mar Del Plata (@Conicetmdp) May 24, 2021

En su análisis, la especialista Valentina Ayrolo puntualiza la forma en que el Clero se posicionó ante la revolución que se estaba gestando. “Un sector que se denomina usualmente como alto clero porque tenían responsabilidades del gobierno diocesano, los obispos, por ejemplo, no apoyaron a la revolución; motivo por el cual estuvieron presos e incluso el de Córdoba se escapó por Brasil”, repasó.

Sin embargo, Ayrolo destacó que “otro sector de ese mismo grupo, aquellos que eran españoles americanos y tenían responsabilidades en la Universidad de Córdoba, o en los cabildos Catedrales, se unieron a la Revolución y la vieron como una oportunidad de hacer carrera, y así fue”.

Los sacerdotes que se desempeñaban en las parroquias también mostraron diversas posturas, algunos adhirieron y apoyaron a la Revolución pero otros no. “En realidad, solo cuando hubo certeza de que no había vuelta atrás, los distintos sectores se fueron posicionando y esto ocurrió bastante rápido, en 1812, pero el 25 de mayo de 1810 todavía no estaba claro”, completa la especialista.