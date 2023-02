A 25 años del estreno, “Titanic” regresa a las salas de cine de Mar del Plata

Además, renuevan la cartelera “El aro 4”, “Quiero bailar con alguien” y “TÁR”. Se acercan tres días con entradas a $450 en algunas salas.

Mientras se aproxima la “Fiesta del Cine” y sus importantes descuentos en las entradas, la cartelera en Mar del Plata se renueva este jueves con cuatro películas: se suman a la programación vigente “Titanic, 25 aniversario”, “El aro 4”, “Quiero bailar con alguien” y “TÁR”. A su vez, están a la venta las entradas para ver “Quantumania”.

Para marplatenses y turistas las entradas de cine cuestan desde $1100 para 2D y $1200 para 3D. Sin embargo esta semana para las funciones del domingo 12, lunes 13 y martes 14 en las salas del Ambassador, Cines del Paseo y Los Gallegos Shopping tendrán un valor único de $450, e incluso con más descuentos al pagar con Banco Provincia y Cuenta DNI, en el marco de la Fiesta del Cine.

La cartelera de cine en Mar del Plata se renueva como cada semana y en esta oportunidad se podrá volver a ver en pantalla grande “Titanic”, la película de James Cameron que celebra 25 años con una versión remasterizada y en 3D.

Por su parte, como parte de los estrenos llega “Quiero bailar con alguien”, la película que relata la historia de la cantante Whitney Houston, desde sus inicios hasta la popularidad máxima. También está disponible “Tár”, que aborda la vida y obra de la primera mujer directora de una importante orquesta de música alemana. Y con “El Aro 4”, el terror estará asegurado mientras un vidente y una estudiante buscan resolver una historia.

Estas películas estarán disponibles en las salas del Ambassador, Los Gallegos Shopping, Paseo Diagonal y Aldrey. Mientras que -también como parte de “La Fiesta del Cine”- se reestrenan “Lightyear”, “El método Tangalanga”, “Las fiestas”, “Top Gun Maverick” y la candidata al Oscar, “Argentina, 1985”.

TITANIC

(Duración: 195 minutos| Estados Unidos| Drama)

Sinopsis: Durante las labores de recuperación de los restos del famoso Titanic, una anciana norteamericana se pone en contacto con la expedición para acudir a una plataforma flotante instalada en el Mar del Norte y asistir ‘in situ’ a la recuperación de sus recuerdos.

Elenco: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates.

Dirección: James Cameron

Proyecciones:

Los Gallegos Shopping:

-Sábado, domingo, lunes y martes 3D (Castellano): 21:30

-Jueves y viernes 3D (subtitulada): 21:30

-Domingo y lunes 3D (castellano): 17:40

-Todos los días 3D (subtitulada): 17:40

EL ARO 4

(Duración: 100 minutos| Japón| Terror)

Sinopsis: Ichijo es retado por un famoso médium conocido como Kenshin para que resuelva el misterio del “video de la maldición” que no te mata en 7 días, sino que ahora mata en 24 horas. Así, en su investigación el estudiante se unirá al autoproclamado adivino Oji Maeda para ahondar en la historia de la escalofriante Sadako.

Elenco: Hiroyuki Ikeuchi, Hiroyuki Watanabe, Kazuma Kawamura, Koshiba Fuka, Mario Kuroba, Naomi Nishida, Yuki Yagi.

Dirección: Hisashi Kimura

Proyección:

Ambassador:

-Todos los días 2D castellano: 20:30, 23:00 y 01:10

-Domingo, lunes y martes: 23:00 y 01:10

-Todos los días 2D (subtitulada): 22:30

-viernes y sábado 2D (castellano): 00:40

QUIERO BAILAR CON ALGUIEN

(Duración: 144 minutos| Estados Unidos| Drama)

Sinopsis: Quiero bailar con alguien es el relato emocionante de la vida y música de la mayor vocalista pop femenina de todos los tiempos, que sigue su viaje desde la oscuridad hasta el estrellato.

Elenco: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Nefessa Williams

Dirección: Kasi Lemmons

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (castellano): 16:40

-Todos los días 2D (subtitulada): 22:10

-Todos los días 2D (castellano): 19:30

-Todos los días 2D (subtitulada): 22:50

TÁR

(Duración: 158 minutos| Estados Unidos| Drama)

Sinopsis: basada en el mundo internacional de la música clásica, se centra en Lydia Tár, ampliamente reconocida como una de las más grandes compositoras de orquesta y la primera mujer directora de una importante orquesta de música alemana.

Elenco: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, y Mark Strong.

Dirección: Todd Field

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (subtitulada): 22:20

-Todos los días 2D (subtitulada): 17:00

LIGHTYEAR

(Duración: 100 minutos| Estados Unidos| Animación)

Sinopsis: es una aventura llena de diversión que cuenta la historia del origen de Buzz Lightyear el héroe que inspiró el juguete que le regalan a Andy. El legendario guardián espacial se presenta en una aventura intergaláctica junto a un grupo de ambiciosos reclutas y su divertido compañero robot Sox.

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Domingo, lunes y martes 2D (castellano): 17:30

LAS FIESTAS

(Duración: 90 minutos| Argentina| Drama)

Sinopsis: Sergio, Mali y luz aceptaron sin ganas ir a pasar Navidad al campo junto a su madre; un poco por la culpa que les da negarse cuando acaba de salir del hospital después de un infarto, un poco porque no les viene mal escapar de sus frutraciones, un poco pensando en la herencia que recibirán a futuro ya no tan lejano. Una vez allí, entre comidas, paseos, fiestas de pueblo, códigos compartidos, cosas dichas a medias y discusiones a gritos, las tensiones irán subiendo. Pero, con todo, quizás los hermanos estén allí porque, aunque no pueden reconocerlo, también quieren estar juntos.

Elenco: Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Daniel Hendler, Ezequiel Diaz

Dirección: Ignacio Rogers

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Domingo y martes 2D (castellano): 22:00

-Lunes 2D (castellano): 17:30

ARGENTINA, 1985

(Duración: 140 minutos| Argentina | Drama | Apta para mayores de 13 años)

Sinopsis: Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de dudosos héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo una amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia a las víctimas de la junta militar en el marco de una democracia aún débil.

Elenco: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Norman Briski, Carlos Portaloppi, Héctor Díaz y Alejandra Flechner.

Dirección: Santiago Mitre.

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (castellano): 19:30

EL MÉTODO TANGALANGA

(Duración: 97 minutos| Argentina| Comedia)

Sinopsis: Buenos Aires, 1962. La vida de Jorge Rizzi, un tímido empleado corporativo da un giro cuando participa de una sesión de hipnosis que lo libera de sus inhibiciones. Esta experiencia saca a la luz a su álter ego desenfrenado y seductor: el Doctor Tangalanga. Al principio, usa sus nuevos poderes para animar a Sixto, un amigo convaleciente, y conquistas por teléfono a Clara, la recepcionista del sanatorio en el que está internado. Pero las cosas no tardan en salirse de control.

Elenco: Martin Piroyansky, Julieta Zylberberg, Alan Sabbagh y Rafael Ferro.

Dirección: Mateo Bedesky

Proyecciones:

Ambassador:

-Domingo y martes 2D (castellano): 20:30

-Lunes 2d (castellano): 17:50.

TOP GUN: MAVERICK

(Duración: 131 minutos| Estados Unidos| Acción)



Sinopsis: Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell está donde pertenece, como un valiente piloto de prueba y esquivando el avance en el rango que lo pondría en tierra. Cuando se halla entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada que ningún piloto vivo ha visto nunca, Maverick se encuentra con el teniente Bradley Bradshaw, llamado “Gallo”, el hijo del difunto amigo de Maverick y el oficial de intercepción de radar, el teniente Nick Bradshaw, también conocido como “Goose”. Enfrentando un futuro incierto y confrontando a los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una confrontación con sus propios miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volar.

Intérpretes: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman con Ed Harris.

Dirección: Joseph Kosinski

Proyecciones: