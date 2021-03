Acru en Mar del Plata: “Es un nuevo inicio, muy fuerte y súper positivo”

Previo al recital en GAP, el artista reflexionó con Qué digital sobre su carrera y el género: “Se le está dando mayor lugar a este movimiento cultural como el hip-hop en Argentina”.

(Foto: prensa Acru)

Este fin de semana Acru arriba con su banda a Mar del Plata con un show “vital y energético”. A horas de la doble presentación en GAP, el artista reflexionó junto a Qué digital sobre su carrera, las influencias y el presente del género. “Cada vez se le está dando mayor lugar, más respeto a este movimiento cultural como el hip-hop en Argentina”, resaltó.

Pasaron 48 horas desde que se anunció que Acru se presentaría en Mar del Plata con su banda, y las entradas ya se habían agotado, por lo cual la productora decidió organizar una nueva función para el mismo día. Este domingo, uno de los referentes del hip-hop, realizará doble función en el escenario de GAP, ubicado en la avenida Constitución 5780.

La propuesta de Acru es por demás interesante y llega a Mar del Plata por primera vez con banda, en un show apto para todo público. “Tenemos casi 12 horas semanales de ensayo. Estamos preparando un show súper cuidado de mucho ritmo, mucha energía, vitalidad”, subrayó sobre la propuesta en la que viene trabajando con Haze en las tornas (DJ), Tomi Sainz en la batería, Marti Varela en bajo y Facundo Cassetari en guitarra.

Acru, con tan solo 23 años, es uno de los exponentes más importantes del rap nacional, y luego de un año sin shows en vivo está presentando su Gira 2021 y asegura que cada integrante de la banda tiene un gran compromiso con el proyecto. “Estamos muy metidos con este tour para poder dar lo mejor y ciudad por ciudad poder dejar el nivel de nuestra presentación lo más alto posible”, aseguró.

Todo lo que gira alrededor mío y dentro mío sirve de disparador para poder expresarme.

Según adelantó Acru, el show en Mar del Plata contará con reversiones de sus discos “El Origen”, “#Anonimato” y los singles que acompañan toda su obra, por lo cual invitó a lo que va a ser un “show dinámico de recorrido, súper versátil y energético”.

Las últimas entradas para la presentación de este domingo a las 18:00 se pueden comprar a $1200 a través de articket.com.ar. También se pueden adquirir en puntos de venta directo: en Mar del Plata en La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420 y en Conex, San Martín 3263. Además, se pueden comprar en Tandil en Manhattan Instrumentos Musicales, Chacabuco 87 y en Necochea en ADN music, Calle 61 N° 2813.

– Apenas anunciaron la primera fecha en Mar del Plata se agotaron las entradas ¿cuál crees que fue la “fórmula” que conseguiste para conquistar al público?

-Creo que siempre ser constante con mi música, tratar de poner las canciones y la obra por encima del nombre o la figura del artista. Lo fundamental es la obra y siempre trato de enriquecerla, dedicarle mi tiempo, mi amor, mi entrega, todos mis recursos para poder jugar, como quien dice, canción por canción llegar a una final y llegar hacia lugares nuevos. La gente conecta con esa entrega, con ese trabajo mío y por ende se hace presente tanto en los shows como en la escucha de cada una de mis canciones, consiguiendo las remeras, nuestros discos. Responden con amor y con presencia.

– ¿Cómo te preparás para el show en GAP?

-La verdad que estamos ensayando muchísimo. Tenemos casi 12 horas semanales de ensayo. Estamos preparando un show súper, súper cuidado de mucho ritmo, mucha energía, vitalidad. Es un show con fuerza, con dinamismo. La formación, todos los que estamos en la banda, estamos muy comprometidos y metidos con este tour para poder dar lo mejor y ciudad por ciudad poder dejar el nivel de nuestra presentación lo más alto posible. El público se va a encontrar con un repertorio de canciones clásicas, canciones nuevas, algún que otro inédito. Un show dinámico de recorrido súper versátil y energético.

– En tus inicios, ¿cuáles fueron las principales influencias musicales que te impulsaron a apostar por la carrera artística?

-La verdad que la persona que me incentivó a ser artista y a perseguir mi sueño con el arte fue mi viejo. Mi papá es escritor y periodista, es una persona que siempre trató de alimentar el arte en mí y alimentar mi expresión, fue la persona que más me influenció y me empujó a que pueda llegar a expresarme artísticamente. Las influencias musicales que tuve fueron desde artistas del rock nacional como puede ser el “Flaco” (Luis Alberto Spinetta) y Charly. Y por fuera, Bob Marley y Led Zeppelin. En el caso del rap J. Cole, Eminem; de todo tipo. La verdad que he agarrado distintos tipos de artistas y los he hecho propios.

– Por momentos la industria musical puede ser muy compleja ¿cuál crees que fue la clave para mantenerte y poder crecer como artista?

-Creo que fue siempre estar trabajando, canción por canción y entregar lo mejor. Seguir estando comprometido con mi música. Cada vez que hago una canción pública entregar lo mejor de mi, en cada lanzamiento, en cada clip, las horas que he pasado sentado más allá de los recursos el tiempo con el que trato a mi obra creo que ha sido la clave para poder crecer y mantenerme con el objetivo en mente

-¿Qué te inspira a componer?

-Desde el autoconocimiento, el barrio, mi entorno, todo lo que gira alrededor mío y dentro mío sirve de disparador para poder expresarme y trato de estar atento, cerrar los ojos, conectarme y recibir la información. De esa sensación busco poder sacar las palabras justas para poder hacer mi música.



– Hace un año regía el aislamiento por el avance de la pandemia y hoy con protocolos la industria intenta mantener las presentaciones en vivo. ¿Cómo fueron los primeros shows presenciales?

-Los primeros shows fueron muy lindos, terminaron siendo muy gratificantes la verdad. Se nota que la gente tiene ganas de escuchar música y tiene ganas de ver un vivo, tiene ganas de sentir. Y uno como músico también lo mismo, genera este ida y vuelta, creo que es súper nutritivo y necesario. Por suerte, más allá del marco en el que estamos, poder estar juntos compartiendo es increíble.

-¿Qué sensaciones te atraviesan ahora cuando subís al escenario?

-Tengo un nerviosismo y cosquilleo especial. Uno viene de casi un año y medio de no tocar por todo lo que ya sabemos, volver y volver con una banda, con este show tan trabajado genera sensaciones nuevas porque es un nuevo inicio, un ciclo, un cambio que esta siendo muy fuerte y super positivo. Así que tengo ese cosquilleo especial como de estar empezando de vuelta.

-Hace una semana que estrenaste Dharma, ¿cómo te atraviesa ponerle el cuerpo a este tipo de producciones audiovisuales?

-Yo la paso increíble en los rodajes. Cada vez que abordamos un rodaje nuevo es muy divertido, tiene su entrega. Haber podido ir al sur y realizar todo este trabajo con Agreste Film para Dharma fue gratificante, divertido en un recorrido natural. Fuimos a filmar por un montón de paisajes, con todo el equipo nos supimos entender bien. A mi me encanta jugar un rato con los clips, me parece increíble.

-¿Cómo se aborda el proceso creativo desde la idea hasta la realización?

-Generalmente yo paso mucho tiempo con mis canciones, entonces al estar componiéndolas, viviéndolas y atendiéndolas tanto a uno le empiezan a venir imágenes. Agarro una de esas imágenes, se las pasó al director y el director a partir de eso construye el clip. Casi siempre es así esa forma, hay un lugar para mis imágenes y un lugar para la impronta creativa del director que lo lleva a niveles nuevos y nutra de su conocimiento la obra.

– ¿Considerás que en nuestro país el género rap/ frestyle todavía es subestimado?

-Creo que no, cada vez se le está dando mayor lugar, más respeto, más valor a este movimiento cultural como el hip-hop en Argentina. Creo que se le esta dando mucho respeto a los artistas nuevos. Se nota que hay una nueva propuesta, gente que tiene ganas de decir y trasmitir cosas. Así que creo que estamos en el mejor momento, hoy más que nunca se le da valor y respeto al movimiento.