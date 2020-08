Con León Gieco se conmemorará el “Día internacional de las y los detenidos desaparecidos”

El Faro por la Memoria invita a participar este domingo de una serie de actividades y charlas para conmemorar la fecha. Hay que inscribirse previamente.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Cada 30 de agosto se conmemora el “Día internacional de las detenidas y los detenidos desaparecidos” y en este marco desde el Faro por la Memoria invitaron a un evento virtual, que contará con actividades y charlas y con la participación, entre otras personalidades, de León Gieco.

Por la pandemia del coronavirus, quienes organizan el evento tuvieron que adaptarlo al formato virtual. Es importante destacar que las personas que deseen participar de la actividad de este domingo a las 18, previamente deberán inscribirse a través del siguiente LINK.

Para conmemorar esta fecha particular se organizó un ciclo de charlas denominado “Desafíos y experiencias de los Espacios para la Memoria”, que tendrá lugar a través de un conversatorio por streaming con sobrevivientes y familiares de detenidos – desaparecidos.

A su vez, desde la organización confirmaron que contarán con la participación del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. El encuentro virtual será moderado por Norberto Berner de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. Y también estará presente el músico y compositor León Gieco.

Esta actividad cuenta con la organización del Espacio para la Memoria ex centro clandestino de detención, Faro de la Memoria, Espacio para la Memoria (ex Ccdtye) Automotores Orletti y el Espacio para la Memoria (ex Ccdtye) “Olimpo”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, en el 2010, el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La resolución define que la desaparición forzada se utiliza como “estrategia para infundir el terror” entre la ciudadanía. Esta practica no solo deja una sensación de inseguridad entre familiares y amistades de la persona que fue víctima sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.