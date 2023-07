La marea rosa y el furor “Barbie”, también en Mar del Plata

Con funciones agotadas, la película inspirada en la muñeca más popular del mundo acumula más de 37 mil espectadores en la ciudad. Los tópicos que recorre.

(Foto: Qué digital)

Por: Celeste Verdicchio redaccion@quedigital.com.ar @Verdicchio_c

Hace poco más de una semana que la película “Barbie” se estrenó en Mar del Plata y desde entonces, con más de 37 mil entradas vendidas a nivel local, la marea rosa copó las salas de cine de la ciudad. En el filme, una crisis existencial expulsa a Barbie de Barbieland ―un lugar perfecto para seres perfectos―, para aventurarse en el mundo real, donde el patriarcado es moneda corriente.

Con funciones rápidamente agotadas en los primeros días, el fenómeno “Barbie” se instaló en Mar del Plata. El marketing desplegado llevó a que distintas generaciones asistan a las salas de cine vestidas de rosa para encontrarse con un filme que, entre la sátira e ironía ―y con distintas lecturas posibles―, aborda cuestiones como la masculinidad hegemónica, los estándares de belleza y el consumo en sociedades capitalistas.

El día de su estreno, la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie como Barbie y Ryan Gosling en el papel de Ken, rompió récords en la taquilla desde 2019 y en pocos días superó el millón de espectadores en Argentina, según datos de la agencia Télam.

A nivel local, Mar del Plata hasta este viernes acumulaba 37.500 espectadoras y espectadores desde su estreno en la gran pantalla el 20 de julio, luego de haber agotado funciones en plenas vacaciones de invierno e incluso sumar más horarios en todas las salas de Cinemacenter en la ciudad, según pudo confirmar Qué digital.

“TÚ PUEDES SER LO QUE QUIERAS SER”

La muñeca más popular del mundo, creada por la empresa estadounidense Mattel y lanzada al mercado en 1959, supo aggiornarse a las distintas generaciones y adaptarse a las exigencias de época luego de fuertes críticas por su representación hegemónica.

De manera no inocente, bajo el lema de You can be anything (“Tú puedes ser lo que quieras ser”), Barbie supo leer las necesidades del mercado y adaptarse para ofrecerle a miles de niñas la representación de mujeres “más realistas” lejos de la Barbie clásica o “esteoreotípica”, según se llama a sí misma la Barbie protagonista en la película.

En 1968, Mattel lanzó al mercado una de las primeras muñecas negras, seguido por la Barbie piloto en 1989, la paleontóloga en 1997, la presidenta en 2004 y la astronauta en 2015, como algunas de las más icónicas. En los últimos años, incorporó las Barbie de cuerpo “con curvas”, “alto” y “pequeño”, además de las muñecas con discapacidades, en silla de ruedas o con prótesis en una de sus piernas.

La empresa, en medio del éxito cinematográfico y que por estos días lanzó a la venta sus versiones de la Barbie movie, admite que una muñeca “puede causar gran impacto” a la hora de “crear mundos imaginarios” y “representar roles” de género.

Ese fenómeno, justamente, es el que queda plasmado a lo largo de toda la película que, en sus diferentes “capas rosas”, habilita múltiples lecturas, con guiños feministas. La marea rosa y el fenómeno Barbie, en definitiva, se extienden mucho más allá de la muñeca más popular e ícono de la cultura pop en los últimos 60 años.

Una Barbie con ansiedad, con preguntas en torno a la muerte y que a todo momento siente que debe ser “perfecta” para “ser suficiente”. Un Ken que se propone construir un patriarcado renovado, que llora adelante de Barbie porque está lo suficientemente deconstruido y que, a pesar de la negativa, le insiste para “quedarse” con ella.

Así, con sátira e ironía, el filme cuestiona a lo largo de casi dos horas, la fragilidad y la construcción de la masculinidad hegemónica, el peso de los estándares de belleza y de ultra perfección ―históricamente representado por la clásica muñeca― y la lógica de un mercado dispuesto a crear a una Barbie “rarita” o cualquiera que, parafraseando la película, cumpla con los sueños de las niñas, es decir, sume más ventas.