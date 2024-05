Luciano Cáceres y la necesidad del arte para reflejar “historias marginales”

Tras el éxito de la temporada, el actor regresa con tres funciones y en la previa destaca la importancia de una “cultura activa para reflexionar sobre nuestra idiosincrasia”.

(Foto: archivo/ Qué digital)

“Es importante que nuestro arte, nuestra cultura esté activa para poder reflexionar sobre nuestra idiosincrasia”, analiza Luciano Cáceres antes de su regreso a Mar del Plata con el unipersonal Muerde, después de una exitosa temporada. En la previa a las funciones del miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de junio en Chauvin, el actor y director agradece el presente con un espectáculo más “oscuro” que los que venía haciendo con producción comercial, ya que significa un “desafío” en base a su “función social” y donde el protagonista es “un distinto, un marginal”.

“Es un momento interesante para contar la historia de un hombre bueno porque en estos tiempos hablar de eso, sale de lo común. A mí me apasiona el personaje, el desafío que propone”, sostiene Luciano Cáceres en una charla con Qué digital.

El verano pasado, el actor reconocido por trabajos en televisión, cine y teatro desembarcó en Mar del Plata con El Beso y se aventuró con su primer unipersonal Muerde. “Fue un verano impresionante, hacer la comedia del verano, y después hacer una obra más oscura pero con muchísima complicidad con los espectadores y los premios Estrella de Mar, fue mágico”, señala y confirma: “No imaginaba que iba a funcionar como funcionó, tuvimos que agregar funciones porque sacábamos entradas a la venta y se agotaban. No dábamos abasto”.

Como sintió que quedó mucha expectativa, Luciano Cáceres decidió volver a Mar del Plata con funciones el próximo miércoles 12 y jueves 13 de junio a las 20 y, al haber agotado localidades, agregaron una nueva función para el viernes 14 a las 21.30 en Chauvin, ubicado en San Luis 2849. Las entradas a partir de $10.000 están a la venta a través de la página web o en la boletería del complejo.

Fue la cuarta temporada que Luciano Cáceres hizo en la ciudad, donde ya había sido ovacionado con obras como El ardor, 40 días, 40 noches y Desnudos. “Estoy muy agradecido con Mar del Plata, siempre respondió el público y me siento bendecido. Más con propuestas tan distintas”, indica.

En este sentido, recuerda que en el verano iba a presentarse únicamente con la pieza teatral de Nelson Valente junto a Luciano Castro, Mercedes Funes y Jorgelina Aruzzi, pero el productor marplatense Dani Mañas predijo que sería una gran oportunidad para hacer funciones con el unipersonal que estaba encarando en la sala independiente “Moscú” de la Ciudad de Buenos Aires. “Esta vez no fui a la fija de la comedia del verano, y el público se animó a una experiencia que salía de lo común. Todo es teatro, requiere de la misma técnica, de la misma entrega”, evalúa.

Muerde, protagonizada por Luciano Cáceres y con dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman, es el primer unipersonal que encara el actor y durante el verano fue reconocido tanto por el público como por el jurado de los premios Estrella de Mar. El espacio escénico es una carpintería de ataúdes, y narra la historia de un niño abandonado por su familia.

“Tenía cagazo en principio”, comparte Cáceres de las primeras sensaciones al haber sido elegido para encarar este proyecto. “Estaba en Madrid (España) filmando una película y me pasó el texto Fran (Lumerman), era lo que quería hacer. Así que llegué y nos pusimos a ensayar. Fue mucho trabajo en soledad, tuve que estudiar mucho solo porque ni siquiera podés pasar letra con alguien y se dio todo muy naturalmente. La complicidad se magnificó con los espectadores: busco las miradas, busco la complicidad”, establece.

“El espectáculo creció un montón”, confiesa el actor sobre Muerde que continúa en Buenos Aires, sale de gira los fines de semana por el interior y superó la convocatoria cuando se presentó en España. “Es una obra que requiere de un espectador activo, no está predigerido sino que el espectador lo va descubriendo segundo a segundo y saca sus propias conclusiones. Cada persona lo recibe distinto”, afirma.

MUERDE, UNA OBRA QUE CONMUEVE

En el caso de esta obra la paradoja está en la “mirada inocente en un cuerpo gigante”. “El mundo está violento, Francisco, que escribió y dirige la obra, partió de una noticia de Argentina de un pibe que robó un celular y entre 30 lo mataron. Partió de ahí para hablar de la brutalidad humana, de que se nos compara con los animales pero hay que ver quiénes somos y cómo estamos como sociedad. El espectáculo tiene una función social”, enfatiza.

Así surgió el personaje de René, a quien lo abandonaron en un taller de carpintería cuando tenía 10 años. “Desde ese momento, ¿cuánto tiempo pasó? Ahora está manchado de sangre y no entiende por qué”, expresa la sinopsis de la obra. “Muchos conocen un René o se sienten identificados por alguna situación que padecieron en algún momento o por algún allegado. Conmueve y paraliza. La obra no da respiro, es casi una hora de espectáculo de una intensidad emocional muy fuerte“, comenta el intérprete.

El personaje que encarna Luciano Cáceres intenta controlar sus pensamientos, pero la realidad, de alguna manera lo atraviesan. “Queda con la mente en esa edad, tiene desarrollo físico, es un hombre que vive en esa carpintería y se crió como perro solo siendo el distinto del pueblo donde la pasa muy mal porque lo golpean e insultan”, describe.

Y, en este sentido, argumenta: “Por lo cual empieza a moverse de noche y desarrolla un don que es empezar a ver sin luz, el pueblo lo detecta y le empiezan a pedir, como si fuera poco, cosas no tan santas como apropiarse de lo ajeno y otras cosas pero él lo mira todo con la inocencia de los 10 años, no distingue la maldad ni la agresión”.

“DE ALGUNA MANERA LOS SERES PENSANTES Y EMOCIONALES MOLESTAN”

Para terminar, y previo a las funciones de Muerde en Mar del Plata, el actor analiza cómo percibe la situación cultural en relación a los discursos y las acciones políticas que atentan contra el sector, principalmente en la industria cinematográfica. “Nosotros estamos acostumbrados a vivir en crisis“, define y recuerda que desde que comenzó a salir de gira en el 2002 siempre le consultan “cómo hacer cine o teatro en crisis”.

“Creo que el Estado tiene que estar presente y creo en la necesidad de la cultura para tener un pueblo más lúcido, más pensante y más emocional. El arte da la enorme posibilidad de contar historias nuestras, marginales, personajes, vivencias, para generar debates y poder hablar de las problemáticas de todos”, advierte.

Tal como lo expresó en los premios Estrella de Mar, Luciano Cáceres no cree que la cultura sea un gasto. “Viajo a hacer teatro y cuanto más local, más funciona. Cuando viajo con cine, cuanto más refleje lo que es nuestra historia, más funciona. Cuando nos queremos parecer a algo que no somos, no sale bien “, reconoce sobre la idea globalización y la estandarización de bienes culturales.

Es importante que nuestro arte, nuestra cultura esté activa para poder reflexionar sobre nuestra idiosincrasia o revisar temas históricos. De alguna manera los seres pensantes y emocionales molestan, por eso todo tiende a estandarizar, el que tiene, sobrevive y el que no, se muere. Es muy dura esa realidad que nos toca

Sobre esta idea, de todas formas aclara: “Si bien estamos en un momento particular de la cultura, se le viene dando poca bola hace mucho y entiendo que hay cosas que hay que solucionar. Pero hay conquistas, derechos y leyes que están que deberían ser superadoras, no hay que perder lo que estaba funcionando”.

“Exijo un control sobre los fondos públicos para la cultura que no se gaste en lo innecesario, que no haya gente que se enriquezca con estos mismos recursos. Estoy totalmente en contra de los políticos pero las divisiones los favorecen. Estoy del lado de la cultura, de la educación y la salud, más allá de cualquier partido político. De equiparar para que haya mayores condiciones para desarrollar o descubrir oportunidades. Todos tenemos que poder elegir y poder armar nuestros propios caminos”, cierra.