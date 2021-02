“Milonga de tu careta”, arrabal que anticipa el carnaval

La cantante y compositora Celeste González estrena este sábado en YouTube el tema que invita a bailar y reflexionar sobre los personajes que habitan en las personas.

(Fotos: prensa Celeste González)

El tango se siente y “está vivo”, según define la artista marplatense Celeste González que este sábado estrena “Milonga de tu careta”, la melodía de arrabal que anticipa el carnaval. Es el segundo corte que presenta y que será parte de su primer disco, un proyecto que estuvo paralizado por la pandemia de coronavirus.

Hace algunos años que la joven compositora y cantante marplatense apuesta por el tango con un registro de voz único, al mejor estilo de las cantantes de los años ’20. El año pasado tenía planeado lanzar su primer disco con temas propios pero el avance de la pandemia detuvo el proceso. Sin shows, ni presentaciones, las reglas fueron cambiando y Celeste González decidió ir presentando el disco a través de cada sencillo hasta poder lanzarlo de forma completa.

“Empecé a entender que con la demanda que hay virtual y para que el público esté activo, decidí lanzar de a un tema para después completar el disco. Después de este primer tema la idea es ir compartiendo los temas que fui grabando en enero”, compartió en diálogo con Qué digital.

“Milonga de tu careta” es un tema con tintes más divertidos que “¿Ya está todo dicho?”, una canción que relata con ironía la forma de ser de aquellas personas que aparentan ser de una forma y en realidad son de otra. “Es una burla a las personas que llevan una careta, un personaje y después en la realidad no son así, no son personas justas, no tienen ideales; en sí son una farsa”, definió la cantante y compositora.

La presentación oficial tendrá lugar este sábado a las 21 en su canal de YouTube, un plan ideal en la previa de un carnaval sin corso y acompañado de mucha lluvia en Mar del Plata. A su vez, la artista cuenta con el acompañamiento musical de Dante Inga en contrabajo, Amalia Escobar en piano, Francisco Ciprián en bandoneón, Juan Pablo Gez Carballo en violín y Juan Pérez Ludueña en percusión.

Es el segundo corte de Celeste y forma parte de una serie de temas que se terminaron de realizar en el mes de enero. A diferencia del primer sencillo de la artista, cuenta con un audiovisual de la sesión de grabación en el estudio.

Celeste González es una artista independiente que como tantas confía en que la salida es colectiva. Forma parte del colectivo de mujeres y disidencias músicas “Somxs Muchxs Músicxs”, personas que trabajan en el sector musical y que coinciden en la importancia de poder acceder a un material profesional para poder demostrar el trabajo sino, porque sino, segú reconoció la artista, “lamentablemente no estamos en ningún lado”.

-Contame un poco del disco..

-El año pasado el proyecto de empezar a grabar el disco se detuvo por la pandemia como le pasó todo el mundo. Mi idea era grabar el disco el año pasado, cuando lancé el primer sencillo era el lanzamiento de lo que iba a ser el disco, pero empecé a entender la demanda que hay virtual y para que el público esté activo empecé a lanzar de a un tema para después completar el disco. Después de este primer tema la idea es ir compartiendo los temas que fui grabando en enero. Son composiciones que tenía registradas desde el año pasado y que estuvieron paradas por esta situación de la pandemia.

-¿Qué repercusiones tuvo el primer tema “¿Ya está todo dicho?”?

-Muy lindas, estuvo bueno y fue una linda experiencia. Aunque no encontré muchos lugares para que se difunda. A su vez, la pandemia me volcó a la virtualidad, es una herramienta para demostrar lo que hago.

A muchas mujeres les cuesta acceder a un material profesional para mostrar lo que hacen y tener material profesional abre puertas: te permite participar de becas, subsidios. Gracias al Instituto Nacional de la Música (Inamu) pude acceder y estoy re agradecida porque me abrió puertas para poder seguir haciendo, pude participar de “Mi vida en cuarentena” porque presenté ese video.

-Parece que la industria musical sigue siendo accesible para pocas personas…

-Si, si no tenés los medios suficientes para poder acceder a eso, por más talento no se puede subir la música a ninguna red. Si no estás en las plataformas es muy difícil que se conozca a artistas independientes.

-Imagino el desafío que es como mujer y artista apostar por tu proyecto…

-Es difícil el ambiente artístico. Yo me considero artista de tango pero al ser compositora, busco incorporar otro tipo de vocabulario, más actual que la gente joven entienda lo que estoy diciendo y que a la vez no deje de ser algo tanguero.

-¿Cuál es el mayor desafío?

-Mucha gente por ahí está acostumbrada a determinada forma de escribir el tango, de decirlo. Quizás es una percepción mía pero me cuesta sentirme incluida en el ámbito del tango. Igual estoy contenta porque gente de mi edad o más grande no escuchaba tango y al escuchar mis temas les gusta. Hay un estereotipo con el género, es el miedo a lo nuevo, es el miedo a dar la oportunidad de que el tango siga viviendo porque sino queda en un recuerdo nada más y el tango está vivo, hay gente joven que lucha por eso.

-Además, culturalmente tiene toda una concepción machista…

-Trato de tener perspectiva de género. La letra de este tema (“Milonga de tu careta”) tiene la palabra “amigues” y en su momento, cuando registré el tema en Sadaic hace dos años atrás le puse “amigos”, peroahora preferí cambiarlo y sé que a cierta gente no le va a gustar eso.

-¿Tenés a fuego el lema “persevera y triunfarás”?

-Es así, no lo voy a dejar de hacer por más que cueste, que sea difícil, que haya gente que no acompañe. Siento que es lo que me gusta y voy a seguir haciéndolo, aunque a veces los escenarios para mostrarse no sean tantos, y haya que tener ciertos amigos cercanos para poder acceder es lo que me gusta y lo que quiero ser.

-¿Vendría a ser un pequeño aporte a la música popular actual?

-Pasa mucho en la música popular, más en la música folclórica, las mujeres se ocupan del rol de cantantes, después componer, dirigir musicalmente, ser instrumentista, acompañante es más difícil abrirse ese camino. Y aunque haya un montón de cantantes de tango, es siempre más de lo mismo, con el mismo repertorio, siempre en el mismo registro y muchas veces las letras no se cambian. No lo critico pero tiene que avanzar más en Mar del Plata. En Buenos Aires hay agrupaciones feministas de tango y estas cosas se hablan. Acá siento que hay un estancamiento en eso.

Susana Rinaldi, que es una de las primeras feministas de tango, ella si ha cambiado las letras y cuando canta ha cambiado la “o” por la “a”. Pero muchas, al día de hoy siguen cantando temas y se refieren a sí mismas como hombre. Al haber tantos tangos, tan conocidos hechos por hombres, las cantantes cantan como si fueran hombres y eso creo que un poco está empezando a molestar. Es un planteo que no se suele hacer.

-Quizás no se llegaron a cuestionar todavía…

-Claro, yo hace poco que estoy en la movida y hay gente que está hace años que viene trabajando hace un montón. No soy quien para cuestionar eso. Hace cinco años que me siento parte del género y los temas que canté al principio no los cantaría ahora. Hay temas que son machistas, que no está bueno cantar. Hay que empezar a repensarse. Es un laburo que pasa por todos lados, no solo por el tango.

-¿Cómo te empezó a interesar el tango?

-Hay muchas aristas, me sentí muy identificada con algunas letras mientras estudiaba en el IPA. Ahí empecé a escuchar un poco más específicamente cada género de la música popular. Mi abuelo tenía algunos discos de tango en vinilo y cuando tuve que elegir un género musical para la carrera, elegí el tango porque me siento identificada con esa parte por lo dramático, peleador, esa parte justiciera. Hay algo de eso que me llamó mucho la atención.

-Tu registro también es muy particular…

-En los vinilos que tengo las voces de las cantantes del año 20 son agudas. Empecé a cantar en ese registro y me sentía cómoda. Muchas cantantes cantan muy grave porque en una época, Adriana Varela y otras cantantes empezaron a imponer ese tipo de voces, pero años atrás las mujeres cantaban en un registro agudo y me siento identificada porque tengo una voz aguda y es el tango que me gusta.

Como artista no me cierro solamente al tango, porque en este proyecto de disco hay canciones que no son específicamente tango, hay una samba y una canción de cuna. No estoy cerrada en eso solamente. Escucho un montón de música también: swing, folclore, jazz, rock. Si bien yo me siento más cerca del tango, mis influencias son toda la música popular.

-¿Qué proyectás para este 2021?

-Seguir sacando material más seguido, con una regularidad. Pero ir compartiendo con la gente los temas. Por más que muchos artistas hayan salido a tocar, el contexto que vivimos no es fácil y la música está circulando más por las redes que en los escenarios, es la realidad. Es mi manera también de mostrar mi trabajo. La idea es terminar el disco. Me gustaría proyectar un estreno en vivo, si bien tengo un lugar hablado aún no se sabe qué va a pasar. Además dos de los músicos que grabaron no viven acá, son de Buenos Aires.

Lo que pensé también es una vez que haya presentado de manera virtual todos los temas, como última acción presentarlo en vivo.

-Tu trabajo tiene un sello distintivo y hoy en día la perseverancia artística vale oro…

-Es muy difícil porque hay que comer pero la verdad que no me imagino haciendo otro tipo de cosa únicamente por vender, no lo podría sostener.