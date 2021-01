XXL Irone en Mar del Plata: “Quiero dar el ejemplo de ‘persevera y triunfarás’”

A pesar de la pandemia, el referente del rap y hip-hop vuelve a pisar este sábado un escenario para reencontrarse con el público que lo acompaña por sus letras y convicciones.

(Foto: prensa XXL Irone)

XXL Irone llega este verano a Mar del Plata gracias a su crecimiento como artista. Es uno de los principales referentes del rap y el hip hop del país, y sigue cantando para afianzarse “arriba de las tablas”. Después de meses de inactividad por las medidas de aislamiento que se adoptaron por la pandemia de coronavirus, vuelve a pisar un escenario y este sábado, en el Teatro Roxy, se reencontrará cara a cara con el público.

En su DNI figura como Manuel Fernández Maciuk y tiene 35 años, pero desde su adolescencia que tiene como objetivo establecerse como artista del rap y el hip hop, un género que en nuestro país, como él define, tiene “mucho que aprender del rock” para tener el respeto que merece.

“Lo que más me interesa es seguir cumpliendo mis sueños y dar el ejemplo a un montón de pibes que no tienen la posibilidad, ni una familia con nombre y apellido. Es dar el ejemplo del ‘persevera y triunfarás’”, subrayó en diálogo con Qué digital.

El artista nació en Avellaneda y se crio en las calles de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Con tan solo 12 años debutó en el mítico escenario de “Cemento”. El amor y la fascinación por la música lo llevó a grabar su primer maqueta en casset en 1998. En la búsqueda se desempeñó como freestyler, graffitero y braker dentro de la cultura hip hop, hasta que se definió por el micrófono en 2003.

Lanzó varios discos solistas de manera independiente, y rápidamente llegó a posicionarse en el genero urbano argentino. Es el único artista latinoamericano de hip hop que cuenta con más de tres giras internacionales y ha recorrido buena parte de Argentina.

Después de la introspección que le generó la pandemia de coronavirus, Irone llega a Mar del Plata y se subirá al escenario para compartir sus éxitos y algo de su nuevo material “Mood Irione”. El recital tendrá lugar este sábado a las 21, en el Teatro Roxy, ubicado en San Luis 1750. Las entradas desde $500 están disponibles en boletería o a través de Plateanet.

Sus letras y musicalidad tienen una identidad muy propia que cada día cautiva más seguidores. La impronta para decir a través de sus temas hacen que Irione ocupe un lugar central como referente dentro del género urbano argentino. Dueño de un estilo inconfundible, empieza este 2021 con nuevos beats, nuevas composiciones pero fiel a su estilo batallador y promete seguir “cumpliendo sueños”.



– A horas de tu presentación en Mar del Plata ¿cómo te preparas?

– Con mucho entusiasmo, con muchas ganas de volver a ver gente cara a cara. Estoy agradecido, me doy cuenta de toda la gente que labura en la industria de la música por debajo de los escenarios, estoy aprendiendo a valorar cosas que antes eran sencillas, que uno pensaba que no hacían falta y nos damos cuenta que sin la gente que labura detrás del escenario todo esto no podría caminar. Con muchas ganas de volver a pisar un escenario.

– Pasaron meses esperando una presentación con público, ¿qué sensaciones te atraviesan antes de subir al escenario?

– Imagino que prácticamente va a ser como un nuevo debut. Es un nuevo debut para los artistas después de tanto tiempo de inactividad; por más que uno ensaye o siga en la actividad nunca va a ser lo mismo, como digo yo, demostrar arriba de las tablas.

Creativamente fue mi mejor etapa de los últimos cinco años. Como artista la pandemia me sirvió para reflexionar y pensar un horizonte para mi música.

– Como rapero, como artista hip hop ¿cómo te atravesó la pandemia y las medidas de aislamiento?

– A mí todo lo que fue la pandemia y el aislamiento me vino genial, no te voy a mentir. Tuve un momento de reflexión conmigo mismo, de encontrarme artísticamente y de pensar el horizonte de mi música. Me hizo reflexionar muchas cosas y me ubicó. Pude terminar de grabar dos discos, de pensar nuevos proyectos. Durante la pandemia, ahí realmente es donde se ven los artistas, en soledad y en casa, sin todo el equipo de trabajo atrás es donde uno realmente puede pasar las pruebas de fuego.

– No parás de crecer en popularidad ¿a qué se lo atribuís?

– El lugar que estoy ocupando y estoy empezando a ocupar era un lugar que no había dentro del rap argentino, dentro del género urbano no existía un referente. Siempre sacuden a niños de 16, 17, 18 años y no hay referentes de mi edad fuertes, que corte tickets y que la gente lo vea digitalmente. Ese es el puesto que Irione ocupa como referente dentro del género urbano argentino.

– ¿Considerás que el género todavía no tiene el respeto que merece?

– Todavía no es muy respetado por el hecho de que le falta mucho recorrido, más humildad y aprender del primer genero urbano de nuestro país que fue el rock, hoy quizás ya no lo es tanto. Creo que el rap va a ganar a medida que se vayan ocupando los lugares y los referentes empiecen a aparecer en esto: más allá de productos y niños haciendo lindas canciones.

– ¿Qué te inspira a seguir creando?

– Lo que más me interesa es seguir cumpliendo mis sueños y dar el ejemplo a un montón de pibes que no tienen la posibilidad, ni una familia con nombre y apellido. Es dar el ejemplo del ‘persevera y triunfarás’, eso me inspira porque no estoy 100% realizado, por eso es que sigo cantando.