Círculo Deportivo no hizo pie como local y cayó ante Peñarol de Chimbas

El “Papero” volvió a caer por 1 a 0 y se aleja de los primeros puestos de la Zona Reválida Sur del Torneo de Transición del Federal A.

(Foto: Martín Angelini / prensa Círculo Deportivo)

En su segunda presentación como local en la temporada, Círculo Deportivo de Otamendi no pudo volver a sumar y cayó frente a Peñarol de Chimbas por 1 a 0 por la tercera fecha de la Zona Reválida Sur del Torneo de Transición del Federal A. El autor del tanto fue Agustín Llanos a mediados de la primera parte.

El Papero no tuvo claridad ni profundidad en el último tramo de la cancha y es por eso que aunque las ganas sobraron, no encontró el juego y casi no generó situaciones de gol en el arco rival. Con esta nueva derrota, se aleja de los primeros puestos de la zona, mientras que en la próxima fecha visita a Estudiantes en San Luis.

A pesar de la derrota, las expectativas por lo que había hecho en Cipolletti eran buenas, pero le costó mucho a Círculo Deportivo de Otamendi. La falta de un nueve de referencia y la poca claridad para la elaboración de juego fueron puntos negativos del Papero.

Apenas habían pasado algunos minutos y la primera jugada de peligro fue por parte de Sebastián Corti, que llegó libre por derecha pero definió muy alto. Sin embargo, quedó en eso, los equipos se empezaron a dividir la pelota, se jugó muy lejos de las áreas y los arqueros no tenían trabajo.

Es por eso que la opción más clara podía estar en la pelota parada, y así fue. Un tiro libre desde la derecha, nadie la pudo sacar y Agustín Llanos ingresó libre para sellar el 1 a 0 adentro del área chica, dejando sin chances a Sergio Del Curto.

Le costó a Círculo reponerse de ese golpe y la visita fue por más. El experimentado arquero del Papero dos veces ahogó el segundo grito de Peñarol; primero ante un remate débil desde afuera del área y luego exigiéndose a fondo para tocar por arriba del travesaño un buen zurdazo de Ayala.

A los 35′ hubo que esperar para ver la primera y única chance clara de Círculo, con una corrida de Ever Ullúa por la izquierda y el buscapié que no alcanzó a conectar por centímetros Enzo Vértiz. Eso y poco más en el primer tiempo para el equipo que dirige Facundo Oreja.

El complemento comenzó claro: Círculo era el que buscaba y Peñarol el que esperaba y apostaba a una contra pero los minutos se iban, la visita jugaba con eso y enfriaba el partido todo lo que podía. El local llegaba hasta tres cuartos de cancha y se diluía o terminaba en centros poca veces con ventaja para los atacantes. Peñarol, sin demasiadas intensiones de atacar pero si de defender su arco, en dos o tres pases logró poner a un delantero de cara a Del Curto que mantuvo a su equipo con vida cuando quedaban 15′.

Círculo Deportivo de Otamendi sumó una nueva derrota ya que no encontró las maneras y así queda muy lejos de los puestos de vanguardia de la Zona Reválida Sur.