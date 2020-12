Círculo Deportivo se vuelve de San Luis con las manos vacías

(Fotos: Katy Córdoba / prensa Estudiantes)

La racha adversa en la temporada continúa. Círculo Deportivo de Otamendi volvió a caer, esta vez como visitante ante Estudiantes de San Luis por 2 a 0 por la cuarta fecha de la Zona Reválida Sur del Torneo Federal A.

El encuentro tuvo todos los condimentos. El local convirtió el primer tanto a los 5′ por parte de Daniel Garro, mientras que a los 24′ Meza estiró el marcador, haciendo todo aún más cuesta arriba para el Papero que mostró una mejor imagen en el complemento pero hasta falló un penal por parte de Mariano Buzzini.

Cuatro fechas disputadas en la temporada y aún Círculo Deportivo no pudo convertir, y por ende, aún no le alcanza para la victoria. Los dirigidos por Facundo Oreja se vuelven de San Luis con el sabor amargo de que en el primer tiempo no pudieron plasmar su idea, sufrieron un gol demasiado rápido que condicionó el desarrollo, casi no generaron situaciones de gol y se fueron al descanso con una desventaja de dos goles, demasiado para un equipo que no tiene tantos a favor en la Reválida Sur.